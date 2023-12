Landkreis Dillingen: Wenn Mitarbeiter gemeinsam Sport treiben

Firmensport: Ob beim Schwimmen, Laufen oder Kegeln, bei so manchem Unternehmen im Landkreis wird viel Wert auf die Fitness der Belegschaft gelegt. Mit vielen guten Vorsätzen ins neue Jahr.

70 Prozent derer, die mehr als drei Stunden pro Woche Sport betreiben, beurteilen ihren Gesundheitszustand als gut oder sehr gut. Dies ist ein Ergebnis, welches das Meinungsforschungsinstitut Forsa im vergangenen Jahr im Auftrag der Techniker Krankenkasse ermittelt hat. Sport wird im Landkreis nicht nur in den Vereinen oder im privaten Umfeld betrieben, auch in einigen Firmen sind sich Belegschaft und Geschäftsführung einig, dass regelmäßige Bewegung neben der Ernährung die wohl beste Maßnahme für die eigene Fitness ist.

So wie bei der VR-Bank Donau-Mindel, wo derzeit circa 80 von insgesamt 305 Mitarbeitern einen Zuschuss von monatlich 20 Euro erhalten, um im Fitnessstudio Schweiß zu vergießen, wie Vorstand Alexander Jall berichtet. „Wir wünschen uns, dass die Anzahl weiter steigt“, weiß der 49-Jährige, dass fite Mitarbeiter weniger Fehlzeiten haben und Sport die Konzentrationsfähigkeit steigert. Bei lokalen Veranstaltungen wie zum Beispiel beim Bona-Inklusionslauf in Dillingen oder beim Dreikönigslauf in Lauingen stellt die VR-Bank Donau-Mindel seit Jahren eine eigene Gruppe. Alexander Jall wird am 6. Januar 2024 selbst wieder die Laufschuhe schnüren, um auf der 10-Kilometer-Strecke dabei zu sein. Viele Mitarbeiter bei der Bank lassen sich, so Jall, für sportliche Aktivitäten innerhalb der Belegschaft durchaus begeistern. Regelmäßiges Training gibt es freilich nicht. Vor sportlichen Events wie zum Beispiel den „Geno-Sommerspielen“ trifft man sich jedoch schon, um gemeinsam in Form zu kommen. Bei den diesjährigen Sommerspielen in Neu-Ulm stellte die VR-Bank unter anderem ein Volleyball- und ein Fußballteam, wobei letzteres sehr zur Freude von Alexander Jall den Turniersieg errang.

Beim Gundelfinger Nordschwabenlauf

77 Jahre alt ist Seniorchef Wolfgang Bartelt von der Firma GTG Gummitechnik. Dass circa ein Viertel der Belegschaft am Standort in Gundelfingen (insgesamt 500 Mitarbeiter) fast das gesamte Jahr über regelmäßig Sport betreibt, freut ihn riesig. Besonders stolz ist Bartelt, dass seine Firma seit dem Jahr 2015 die stärkste Gruppe beim Nordschwabenlauf in Gundelfingen stellt. „Dieses Jahr waren es über 100 Teilnehmer“, gerät er ins Schwärmen. Doch nicht nur beim Laufen geben die GTG-Mitarbeiter eine gute Figur ab, einige von ihnen beteiligen sich seit Jahren auch beim jährlichen Bodenseeschwimmen in Lindau oder legen gemeinsam die Prüfung zum Sportabzeichen bei der Aktion des FC und des TV Gundelfingen ab. Vom Azubi bis zum Fast-Ruheständler würden seine Mitarbeiter immer wieder die sportlichen Herausforderungen annehmen. Treibende Kräfte im Unternehmen für die Fitness seien Ehefrau Ilona Bartelt sowie Werksleiter Christian Schindler. Wer sich bei GTG in Gundelfingen permanent fit hält, den unterstützt das Unternehmen mit Gutscheinen für den Kauf von Sportschuhen oder Sportkleidung, wie Wolfgang Bartelt betont.

Ski-Tagesausflüge oder ein Tennis-Turnier an einem Wochenende hat es in der Vergangenheit bei der Surteco GmbH in Buttenwiesen des Öfteren schon gegeben. Doch seit Corona ist alles ein wenig eingeschlafen, wie Betriebsratsvorsitzender Jens Krazeisen bedauert. Geblieben ist das Kegelteam der Betriebssportgruppe (BSG) Bausch, das sich mit mehreren Mannschaften am Punktspielbetrieb der Sportkegler beteiligt. Ruheständler, aktive Mitarbeiter, aber auch externe Freunde des Kegelsports schieben hier die Kugeln. Für das neue Jahr hat Krazeisen einige gute Vorsätze. So erhofft er sich, dass bei Surteco (ehemals Bausch), der Firmensport eine Wiederbelebung findet. Er denkt an ein Fußballturnier, an einen Lauftreff und sogar an einen Firmenlauf am Sitz des Unternehmens im Ortsteil Pfaffenhofen.

Am Betrieblichen Gesundheitsmanagement (BGM) der Krankenkassen beteiligt sich das Unternehmen Surteco, wie Krazeisen berichtet. Wohl wissend, dass Sporttreibende auf Dauer leistungsfähiger sind und ferner Profilaxe für ihre eigene Gesundheit betreiben. Den Zuschuss von derzeit monatlich 15 Euro, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Surteco erhalten, wenn sie zum Beispiel ein Fitnessstudio besuchen, möchte Krazeisen bei Verhandlungen mit der Geschäftsleitung am liebsten erhöhen.

Das Wohlbefinden der Arbeiter und der Angestellten liegt ihm ebenso am Herzen wie den Chefs bei der VR-Bank Donau-Mindel und bei der GTG-Gummitechnik in Gundelfingen.