Aus für den BC Schretzheim und Neumünster

Fußball-Relegation: 1:2-Niederlagen gegen Neuburg/Kammel bzw. Ebermergen. Der Aufsteiger zur Kreisliga wird am Donnerstag in Holzheim ausgespielt.

Es bleibt bei sechs Vereinen aus dem Verbreitungsgebiet der Donau-Zeitung und Wertinger Zeitung für die kommende Saison 2023/24 in den beiden regionalen Fußball-Kreisligen West und Nord: Die Kreisklasse-Zweiten BC Schretzheim und SSV Neumünster-Unterschöneberg sind nach ihren 1:2-Niederlagen am Samstagabend aus der Aufstiegsrelegation ausgeschieden. Am Donnerstag (17 Uhr) spielen dagegen die siegreichen Mannschaften des SV Neuburg-Kammel und TSV Ebermergen den Kreisliga-Aufsteiger aus.

Nach dem Bezirksliga-Aufstieg von West-Meister SSV Glött sowie den Abstiegen der SpVgg Bachtal, der FC Weisingen und SV Kicklingen-Fristingen hatte sich die Zahl auf vier Teams reduziert: SV Holzheim, FC Lauingen, Türk Gücü Lauingen und SC Altenmünster – wobei Letzterer jetzt auf ein Derby gegen Neumünster verzichten muss. Die Nummern fünf und sechs sind die SSV Dillingen (Meister Kreisklasse West II) und SSV Höchstädt (Meister KK Nord II).

Neuburg/K. – Schretzheim 2:1

In einem umkämpften Relegationsspiel waren beide Mannschaften von Beginn an hellwach und lieferten sich ein Duell auf Eigenhöhe. BCS-Flügelstürmer Christoph Ehnle musste nach nur 13 Minuten verletzt vom Platz. Einem langen Ball von Luca Aninger verwertete Martin Schromm zur umjubelten Schretzheimer Führung. Der SV Neuburg/Kammel kam besser aus der Halbzeitpause und glich nach einem Eckball durch Kalchschmid aus. In der Folge ging es hin und her, beide Teams investierten viel. Die 600 Zuschauer in Rettenbach sahen eine rassige Partie mit vielen Torchancen und Zweikämpfen. In der 63. Minute kam Kilian Kustermann im BCS-Strafraum an den Ball und schob zum 2:1 für Neuburg ein. Die letzte Viertelstunde setzte Schretzheim voll auf Angriff, doch die Zuspiele im letzten Drittel waren zu unsauber. Es fiel kein Treffer mehr – der Traum vom Aufstieg war für die Kleeblättler für dieses Jahr ausgeträumt. (MÜDA)

SV Neuburg/Kammel: N. Kustermann; F. Dopfer (59. Müller), Schrapp, Wild, P. Kalchschmid, Jehle, Hutner, K. Kustermann, Grüner (61. Schmidt), D. Kalchschmid (90.+2 Bauer), M. Dopfer (75. Seiler) BC Schretzheim: Aninger; Schuster (66. Kehrle), Schreiber, Mayerle, Feistle, Lasar (62. Reitmeier), Brückner, Schromm, Ehnle (13. Humml), Hergöth, Behringer Tore: 0:1 Martin Schromm (25.), 1:1 Patrik Kalchschmid (50.), 2:1 Kilian Kustermann (63.) SR: Johannes Lösch (FSV Reimlingen) Zuschauer: 600 in Rettenbach

1:2 verloren, aus der Traum vom Aufstieg: Schretzheims Trainer Christoph Kehrle tröstet Jonas Behringer (vorne). Foto: Georg Fischer Foto: Georg Fischer

Ebermergen – Neumünster-U. 2:1

Erst in der Nachspielzeit verlosch die Hoffnung des SSV Neumünster-Unterschönefeld. Tim Scheithauer machte das 2:1 für den TSV Ebermergen – und wenig später bejubelten er und seine Mitspieler den wichtigen Relegationserfolg, während sich bei Neumünster Ernüchterung einstellte. Über die gesamte Spielzeit hinweg hatte die Schrodi-Truppe eine beherzte Partie geboten und letztlich nur mit Pech verloren. In der ersten Hälfte vergaben beide Teams ihre Chancen, erst nach einer Stunde fiel das 1:0 für Ebermergen durch Martin Winter. Der SSV war eine gute Viertelstunde später wieder auf Augenhöhe, als Stefan Kirchberger zum 1:1 ausglich. Ein Happy End bleib dem SSV Neumünster aber verwehrt. (gül)

TSV Ebermergen: D. Macho (69. Hertle); M. Falch, A. Macho, Göttler, Beck, Funk (84. Staufer), St. Falch, Rühl, Scheithauer, Winter (79. König), Pivac SSV Neumünster-U.: Manhard; Rauner (58. Bamberger), Lörcher, Heinle (90.+5 F. Schrodi), Kirchberger, Wink, P. Schrodi, Litzel, Farchmin (46. Klaus), Behmer, Veres (33. Celep/81. Fendt) Tore: 1:0 Martin Winter (60.), 1:1 Stefan Kirchberger (76.), 2:1 Tim Scheithauer (90.+4) SR: Daniel Weber (TSV Krumbach) Zuschauer: 500 in Dillingen