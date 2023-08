Derby-Gäste aus Wertingen sind in Topform

Fußball-Bezirksliga Nord: Der TSV Wertingen fährt am Sonntag als Tabellenführer zu einer Gundelfinger U 23, die nach ihrer jüngsten Pleite angezählt ist.

„Wir müssen anfangen, aus Fehlern zu lernen“, zählte Coach Peter Stegner seine Schützlinge diese Woche im Training an. Nach der 1:5-Pleite gegen Jettingen tat sich bei der Gundelfinger U 23 ein früher unbekanntes, sich aber diese Saison wiederholendes Muster auf: Sobald die Bezirksliga-Fußballer einen Treffer kassieren, dauert es nicht lange bis zum zweiten Gegentor. Ein Phänomen, das am Sonntag (15 Uhr) im Derby gegen den starken Gast und aktuellen Tabellenführer TSV Wertingen unbedingt vermieden werden sollte.

„Wir wollen es dann schnell wiedergutmachen, versuchen sofort mit der nächsten Aktion etwas zu erzwingen, vergessen dabei aber die Restabsicherung – die Gegner in der Bezirksliga nutzen das sofort aus“, sagt der Gundelfinger Coach, der gegen Wertingen noch eine Sperre absitzen muss. Während des Spiels sind sein Co-Trainer Martin Mayer und die Spieler selbst gefragt. Vor allem Kapitän Philipp Urban oder Verteidiger Marius Brugger müssen zum Sprachrohr auf dem Platz werden.

Wertingen gewinnt Duell im Sparkassencup

Die Zusamstädter standen dem FCG vor nicht allzu langer Zeit im Finale des diesjährigen Sparkassenpokals (7:6 n. E. für Wertingen) gegenüber. Gegen das Team von TSV-Trainer Daniel Schneider zeigte man eine tadellose Leistung, verspielte am Ende aber eine 2:0-Führung. Allzu viele Geheimnisse sollte es aufgrund des kürzlichen Aufeinandertreffens daher nicht geben. Die Gäste grüßen nach vier Spielen mit der Maximalausbeute von zwölf Punkten von der Spitze der Bezirksliga-Tabelle, zuletzt gelang gegen den bislang starken Aufsteiger aus Griesbeckerzell ein 3:0-Heimerfolg.

Gundelfingens Ex-Topscorer jetzt auf der Gegenseite

Ein besonderes Spiel dürfte es für den vor Saisonbeginn aus Wertingen zu den Grün-Weißen gewechselten Torhüter Moritz Bschorer sein. Er hielt zuletzt gegen Ecknach (3:2) und Wörnitzstein (1:1) wichtige Punkte fest und wird gegen seinen alten Verein wieder zwischen den Pfosten stehen. Den umgekehrten Weg hat Stürmer David Spizert eingeschlagen. Der letztjährige FCG-Topscorer schloss sich Wertingen an, scheint mit bislang drei Treffern und vier Assists gut integriert und ist heiß auf den Auftritt in der alten Heimat. „Nimmt man das letzte Spiel im Pokal als Maßstab, gehe ich wieder von einem engen und umkämpften Match aus“, so die Erwartungshaltung des Gundelfinger Trainers.

Vergangene Saison war die Bilanz ausgeglichen. Während Wertingen damals 3:1 im Schwabenstadion gewann, entführten die FCG-Fohlen mit einem 1:0-Erfolg alle drei Punkte aus dem Zusamtal. Beiden Teams fehlen im Derby einige wichtige Spieler, beim Gast vor allem in der Abwehr-Viererkette. Zurück aus dem Urlaub sind dagegen Alexander Wiedemann und Ivan Rasic. (fcg/THIM)

Es fehlen: FCG U 23: Fabian Karg, Johannes Hauf, Denisz Toth, Nik Groepper, Nick Mayerföls (alle Urlaub) TSV Wertingen: Bastian Völk (verletzt); Christoph Hein, Lukas Gutekunst, Marco Schiermoch, Max Knöpfle (alle Urlaub); fraglich: Florian Eising, Marcel Gebauer (Arbeit), Marco Gerold (angeschlagen), Lukas Schwarzfischer (angeschlagen)