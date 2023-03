Die Trümpfe sind an Höchstädt und Schretzheim verteilt

Fußball-Kreisklasse Nord II: Jetzt muss sie das Führungsduo mit der SSV Höchstädt und dem BCS nur noch richtig ausspielen. Auch am Tabellenende haben sich zwei Mannschaften „abgesetzt“.

Für die Fußballer der Kreisklasse Nord II beginnt wieder das „Tagesgeschäft“. Genauer gesagt: Nach einer langen Winterpause geht es am Wochenende erstmals wieder um Punkte. Bei noch zehn ausstehenden Spieltagen sind immerhin noch maximal 30 Zähler zu ergattern. Der Blick auf die Tabelle macht dabei klar: Um den Titel und Rang zwei (Relegation) streiten sich wohl nur noch die SSV Höchstädt und der BC Schretzheim. Das Duo hat sich schon deutlich vom Feld abgesetzt.

Das Ende der Tabelle ziert die SSV Steinheim: 14 Saisonniederlagen steht ein einziger Erfolg gegenüber. Der gelang gegen den aktuellen Tabellenvorletzten Unterringingen (2:1). Zum rettenden Ufer (Rang zwölf) fehlen den Kickern vom Leitenberg satte zwölf Punkte. Aufstecken gilt aber nicht, wie SSV-Teammanager Bernhard Straßer verkündet: „Wir werden nichts unversucht lassen und noch einmal alles reinhauen.“ Übrigens haben die Steinheimer noch ein Spiel nachzuholen, das am Karsamstag in Ehingen über die Bühne geht. Nach vier Spielzeiten wird am Saisonende Trainer Patrick Aust den SSV verlassen. Die Nachfolge tritt Florian Kempter an.

Steinheim und Unterringingen am Tabellenende

Auch beim TSV Unterringingen (9 Punkte) zeichnet sich zum Rundenende ein Trainerwechsel ab. An die Stelle des 33-jährigen Jochen Mittring rückt dann Franc Bytyqi (SG Reutern/Zusamzell). Bevor sich Mittring verabschiedet, möchte er freilich mit de Kesseltalern den Klassenerhalt schaffen. Der TSV, der im Augenblick den Relegationsrang einnimmt, muss dabei in der Restsaison auf Abgang Gazmend Nuraj verzichten.

Derzeit auf dem „sicheren“ Rang zwölf hält sich der FC Pfaffenhofen-Untere Zusam mit 14 Punkten. Woran es bei der Truppe von Trainer Christoph Kirmse zumeist haperte, ist die karge Torausbeute von gerade Mal elf Einschüssen. Nach vier Jahren werden Kirmse und der Zusamtalklub getrennte Wege gehen. Für die neue Saison folgt mit Benjamin Mang und Maximilian Fischer ein Trainergespann.

Das raue Klima in der KK Nord II hat Aufsteiger FC Donauried schon hautnah mitbekommen. Mit fünf Siegen, zwei Remis sowie neun Niederlagen finden sich die Kicker von Karl-Heinz Eutinger auf Tabellenrang elf wider. Zum Frühjahrsstart geben die Donaurieder ihre Visitenkarte in Unterthürheim ab. Die Trainingsleitung für die neue Saison wird Lukas Bischof (Tapfheim) übernehmen. In ruhigeres Fahrwasser hat der neue Coach Martin Hungbaur den SV Wortelstetten (Rang zehn) geführt. Von seiner guten Nachwuchsarbeit profitiert der SVW, der bereits im achten Jahr der Kreisklasse angehört.

Unterthürheim im "Niemandsland"

Der TSV Unterthürheim kickt im „Niemandsland“ der Liga. Mit 26 Pluspunkten ist die Knötzinger-Elf weder in den Abstieg noch in den Titelkampf involviert. Dies gilt auch für den punktgleichen TSV Binswangen. Beim Kreisliga-Absteiger ist man vom bisherigen Abschneiden enttäuscht. Die frühzeitige Bekanntgabe durch TSV, kommende Saison mit Trainer-Wunschkandidat Karl-Heinz Eutinger zusammenzuarbeiten, blieb nicht ohne Folgen. Trainer Marion Brettschneider brach daraufhin seine Zelte in Binswangen ab. Bis zum Saisonende fungieren als Interimslösung Nicholas Glogger und Benedikt Winkler.

Auf Rang drei steht Wertingens Bezirksliga-Reserve. Der neue Coach Max Gallenmüller und sein Team haben in den 16 Partien immerhin 31 Punkte gesammelt. Dennoch ist der Zug nach ganz oben wohl ohne den TSV II abgefahren. Tabellenzweiter BC Schretzheim hat nämlich bereits satten zwölf Punkte Vorsprung. In seinem zweiten Trainerjahr bei den Kleeblättlern möchte Christoph Kehrle die Elf in die Kreisliga zurückführen. Zur Winterpause konnte sich der Tabellenzweite mit Neuzugang Adrian Hoti (Donaumünster) verstärken.

Die einzige Schretzheimer Saisonniederlage datiert vom 2. Oktober 2022: das 1:3 daheim gegen Spitzenreiter SSV Höchstädt. Die Rothosen ihrerseits führen ungeschlagen mit 46 Zählern die Kreisklasse Nord II an. Eng verbunden mit der Erfolgsgeschichte ist Trainer Michael Mayerle, der auch nächste Runde die SSV coachen wird. Im Moment hat er mit Jannis Weißbecker und Julian Mayr zwei Langzeitverletzte zu beklagen. Zum Auftakt muss sich der Ligaprimus in Binswangen behaupten.