Für "Dillinger" Kreisligisten gilt: „Finale“ eine Stunde früher

Fußball-Kreisligen: Zum Abschluss der Hinrunde müssen die fünf Landkreis-Teams am Sonntag bereits ab 14 Uhr hellwach sein. Bis auf Türk Gücü Lauingen laufen alle daheim auf.

Bis auf Türk Gücü Lauingen, das sein Nachholspiel gegen GW Ichenhausen am Mittwoch 3:0 gewinnen konnte, haben alle Landkreis-Teams beim letzten Hinrunden-Spieltag in den beiden Fußball-Kreisligen West und Nord am Sonntag Heimrecht. Für die Fans heißt es allerdings, ihr Mittagessen pünktlich zu beenden, denn Anpfiff ist im November bereits um 14 Uhr. Dem Hinrunden-„Finale“ folgte schon am kommenden Wochenende der Start in die Rückrunde, wo bis Ende November noch drei Spieltage auf dem Programm stehen.

Kreisliga West

FC Lauingen – Balzhausen

Nach zwei Derbysiegen in Serie trifft der FCL im Auwaldstadion auf Schlusslicht TSV Balzhausen. Die Gäste erkämpften sich vor Wochenfrist durch einen späten Treffer noch ein Remis gegen die SSV Dillingen. Für die Platzherren gilt es, von Beginn an mit der Einstellung wie im zweiten Durchgang beim Derby gegen Türk Gücü Lauingen zu Werke zu gehen. Trotz der Tabellensituation sind die Kicker des Lauinger Trainerteams Tausend/Glogger gewarnt, denn von den letzten vier Pflichtspielen gegeneinander endeten zwei remis und zwei mit Siegen für den TSV Balzhausen. (JOHA)

Dillingen – Altenmünster

Beide Traditionsvereine blieben weit hinter den Erwartungen zurück und dürfen sich im direkten Duell getreu dem Motto „Verlieren verboten“ keine Niederlage erlauben. Die SSV Dillingen ist mit dem Vorhaben, bestes Landkreisteam zu werden, in die Saison gestartet, der SC Altenmünster wollte nach Platz sieben im Vorjahr ein bis zwei Stufen nach oben klettern. Jetzt stecken sowohl die SSV als auch der SCA tief im Abstiegsstrudel. Um von dort wieder herauszukommen, bedarf es bei beiden Teams mehr Konzentration und Disziplin. Die Dillinger verloren beim jüngsten 2:2 in Balzhausen mit Kasem Al Shabani und Alexander Kinder zwei Spieler durch Rote Karten, bei Altenmünster flog Dino Tuksar am Mittwoch beim Nachholspiel in Krumbach bereits nach acht Minuten vom Platz. (her)

Offingen – TG Lauingen

Mit 26 Punkten hält der TSV Offingen als Fünfter den Kontakt zur Spitze, zwei Punkte hinter der Verfolgergruppe von Spitzenreiter TSG Thannhausen, der es auf 30 Zähler bringt. Das „gefühlte“ Derby ist also eine echte Herausforderung für die siebtplatzierten Lauinger „Türken“. Türk Gücü kommt nach dem Mittwoch-Heimsieg gegen Ichenhausen auf 20 Punkte und kann nur mit einem weiteren „Dreier“ den Anschluss halten. Immerhin: Von hinten droht TGL in der Tabelle kaum Gefahr. (dz)

Holzheim – Mindelzell

Zum letzten Hinrundenspiel empfängt der SVH den SV aus Mindelzell. Die Mannschaft aus dem südlichen Landkreis Günzburg gehört zum Inventar der Liga. Seit 14 Jahren spielen die Zeller – nebst einjährigem Ausflug in die Bezirksliga – mittlerweile konstant Kreisliga-Fußball. Aktuell belegt die Gastmannschaft mit 15 Punkten Platz acht der Tabelle. Mit einem Sieg könnte Elfter Holzheim den Anschluss ans hintere Tabellenmittelfeld herstellen und bis auf einen Punkt an Mindelzell heranrücken. Offensivarbeit und Torabschluss – Punkte, wo es nach wie vor noch hapert, – standen bei den Weber-Schützlingen auch diese Woche wieder auf dem Trainingsplan. Nach zuletzt zwei Spielen ohne Gegentor gehört Holzheim mittlerweile zu den defensivstärksten Mannschaften der Liga. (gb)

Kreisliga Nord

Höchstädt – Ebermergen

Zum letzten Vorrundenspiel der Kreisliga-Nord-Saison erwartet die SSV einen Mitaufsteiger, die SG aus Ebermergen und Mündling-Sulzdorf. Die Gäste spielen mit bisher 15 Punkten eine gute Saison, warten inzwischen aber seit fünf Spieltagen auf einen Dreier. Nicht unterschätzen dürfen die Rothosen jedoch die SG-Offensive um die beiden torgefährlichen Kicker Johannes Fritz und Tim Scheithauer, die zusammen mehr als die Hälfte der insgesamt 28 Tore erzielten. Für die Mannen um SSV-Trainer Michael Mayerle gilt es, an die starke Leistung in Maihingen anzuknüpfen, zumal der Coach personell nahezu wieder aus dem Vollen schöpfen kann. (jama)