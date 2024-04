Gundelfinger Chancen, aber keine Tore

Fußball-Bezirksliga Nord: Gundelfingens FC-U 23 ist auch mit einem Heimpunkt zufrieden.

Im dritten Spiel in Folge blieb die Fußball-U 23 des FC Gundelfingen ohne Gegentor uns sicherte sich am Ostermontag daheim einen weiteren Zähler im Kampf um den Bezirksliga-Klassenerhalt. Über die gesamten 90 Minuten ließen die Mannen von Coach Peter Stegner nur eine richtige Torchance des TSV Hollenbach zu, weshalb Trainer Peter Stegner vor allem mit der Defensivleistung sehr zufrieden war.

Mit dem böigen Wind taten sich beide Mannschaften schwer, hohe Bälle waren oft schwierig zu berechnen und sorgten immer wieder für Überraschungsmomente. Nach einem ersten Angriff des TSV hatte Gundelfingens Bernhard Rembold die Möglichkeit, sein Abschluss nach Zuspiel von Johannes Hauf geriet dieser jedoch etwas zu hoch und verfehlte das Gehäuse. Kapitän Philipp Urban zog nach einer halben Stunde aus gut 20 Metern ab, sein Schuss landetet auf der Querlatte.

Auch gegen den Wind ist Gundelfingen besser

Nach dem Wechsel spielte die Bayernliga-Reserve gegen den Wind, dennoch war von den Gästen selten etwas zu sehen. In der 50. Minute wurde Rembold mit dem Rücken zum Tor von Luca Nelkner bedient, drehte sich gekonnt, doch sein Schuss aus zehn Metern konnte von Keeper Florian Hartmann mit einem Reflex noch geklärt werden. Weitere aussichtsreiche Möglichkeiten der Gärtnerstädter verpufften meist kurz vor dem finalen Pass oder die Abschlüsse gingen weit übers oder am Tor vorbei. Nachdem in der zweiminütigen Nachspielzeit Hollenbach nochmals etwas besser ins Spiel gekommen war, pfiff der souveräne Schiedsrichter Erhan Özcan die Partie ab.

Es ist ein Punkt, den die FCGler gerne mitnehmen und damit ihre jüngste Serie auf nun sieben Zähler aus den letzten drei Begegnungen ausbauen. Diese soll dann beim nächsten Auswärtsspiel am kommenden Samstag in Neuburg fortgesetzt werden. (RENN)

FC Gundelfingen U 23: Bschorer; Urban, Leimer, Toth (80. N. Sailer), Hauf (85. Karcher), Rembold (85. Pinto Pires), Schön, Neubieser (73. Groepper), Nelkner, Eberle (75. Neher), Brugger Schiedsrichter: Erhan Özcan (TSV Schwaben Augsburg) Zuschauer: 63