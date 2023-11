Fußball

JFG Riedberg: Falscher Name auf dem Spielberichtsbogen

Plus Jugendfußball: Schummeleien der A-Juniorenbetreuer bei der JFG Riedberg fliegen auf. Afghanischen Nachwuchsspieler mit dem Pass eines türkischen Akteurs mehrmals eingesetzt.

Von Günther Herdin

Seit 2008 arbeiten der TSV Binswangen, der SV Kicklingen-Fristingen und der TSV Wertingen im Fußball-Nachwuchsbereich zusammen, gründeten vor 15 Jahren die Jugend-Fördergemeinschaft (JFG) Riedberg. Zahlreiche Spieler des Fusionsklubs haben seitdem den Sprung in den Seniorenbereich aller drei beteiligten Vereine geschafft und dafür gesorgt, dass kontinuierlich Nachwuchs nach oben rückt.

JFG der Vereine aus Binswangen, Kicklingen-Fristingen und Wertingen

Seit einigen Tagen ist die einst „heile Welt“ bei der JFG Riedberg dahin. Grund sind Schummeleien im A-Juniorenbereich, wo die Verantwortlichen in mehreren Punktspielen der laufenden Saison in der A-Juniorengruppe Donau III einen Nachwuchskicker ohne Spielerpass auf einen anderen Namen eingesetzt haben sollen. Aufgedeckt hat den Schwindel der Coach des FC Pfaffenhofen-Untere Zusam (FC PUZ) beim direkten Duell gegen Riedberg am 19. Oktober in Binswangen. Die Partie endete 2:2.

