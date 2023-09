Nächster Rückschlag für Glött

Fußball-Bezirksliga Nord: Die SSV Glött führt gegen Horgau 1:0 – und gibt Heimspiel mit 1:5 ab.

Einen Sonntag zum vergessen für die SSV Glött. Die Aschbergler erlebten im Bezirksliga-Heimspiel gegen den FC Horgau ein Debakel und mussten sich trotz Führung 1:5 geschlagen geben. Es war der bislang schlechteste Auftritt der Lilien-Fußballer in dieser Saison.

Horgau machte schnell klar, wer das Sagen hat und visierte bereits in der dritten Minute die Querlatte an. Bei einem Konter scheiterte Jonas Stutzmüller an FCH-Keeper Felix Häberl. Besser machte es Sturmpartner Pedro Gomes De Souza: Von Wohnlich auf die Reise geschickt, schob der Angreifer überlegt zur SSV-Führung ein. Horgau antwortete prompt: Kevin Nagler war nach einem Ballverlust der Lilien am eigenen Strafraum zur Stelle – 1:1. Es war nicht das einzige Mal, dass es für die Glötter viel zu schnell ging. Auch beim 1:2 durch Philip Meitinger war die SSV-Abwehr nicht im Bilde.

Aufsteiger Glött wirkt überfordert

Nach dem Wechsel agierte der Aufsteiger weiterhin überfordert und konnte auch in Sachen Zweikampf kaum etwas entgegensetzen. Dem 1:3 in der 58. Minute ging erneut einem SSV-Ballverlust voraus. Den daraus resultierenden Konter schloss Meitinger mit seinem zweiten Treffer sicher ab.

Die Partie war somit nach gut einer Stunde gelaufen. Was Horgau nicht davon abhielt, weiter die Angebote der SSV anzunehmen. Das Eigentor von Jakob Schneider offenbarte erste Auflösungserscheinungen bei der Rickauer-Elf (69.). Auch beim 1:5-Schlusspunkt in der 76. Minute konnte Glött nur noch hinterherlaufen. Den personalgeschwächten Lilien stehen schwierige Wochen bevor.

SSV Glött: Trenker; M. Krist, J. Schneider, F. Bacherle, Taner, Kopp, Ostertag, Wohnlich, Stutzmüller (82. Guggemos), Pejic (65. B. Waidele), Gomes (75. Galgenmüller) Tore: 1:0 Pedro Gomez De Souza (13.), 1:1 Kevin Nagler (14.), 1:2 Philip Meitinger (38.), 1:3 Philip Meitinger (58.), 1:4 Eigentor Jakob Schneider (72.), 1:4 Valentin Blochum (76.) SR: Tobias Feucht (SC Oberbernbach) Zuschauer: 110