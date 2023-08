Spizert-Hattrick für Wertingen binnen zehn Minuten

Fußball-Bezirksliga Nord: Der Neu-Wertinger schießt sein Ex-Team FC Gundelfingen U 23 ab.

Eine desolate erste Derby-Halbzeit bescherte den Gundelfinger U 23-Fußballern ihre zweite Bezirksliga-Heimpleite in Folge. Gegen Tabellenführer Wertingen unterlagen sie mit 1:4 (0:3) und offenbarten dabei das gleiche Muster wie bei den Schlappen gegen Jettingen (1:5) und Stätzling (1:7).

Nach ersten Chancen für Wertingens Marcel Mayr und Gundelfingens Daniel Karpf schlug der Ex-FCGler im Wertinger Trikot erstmals zu: David Spizert überwand Heimkeeper Bschorer zum 0:1. Anstatt wieder für Ordnung zu sorgen und das Spiel nach dem unnötigen Rückstand zu beruhigen, gingen die Platzherren kurz nach der Trinkpause wieder ins Risiko, was umgehend bestraft wurde. Eine misslungene Abseitsfalle sorgte dafür, dass Mayr durch war und vor dem Tor zum mitlaufenden Spizert querlegte – 0:2 (22.).

Gundelfingen stark verunsichert

Man merkte den Gundelfingern nun die Verunsicherung an, in der 26. Minute kam es zur kollektiven Arbeitsverweigerung der grün-weißen Defensive: Wertingens Fischer nutzt die Gelegenheit und bediente Spizert im Zentrum, der aus fünf Metern seinen Hattrick an alter Wirkungsstätte schnürte.

Im zweiten Durchgang brachte der eingewechselte Johannes Hauf etwas mehr Schwung ins FCG-Offensivspiel. Sein diagonaler Ball über die Viererkette landete bei Paul Neubieser, der frei vor Torwart Sandro Scherl auftauchte, aber der Heber misslang. Die Wertinger wirkten nun etwas nachlässig und genehmigten den Hausherren mehr Freiräume. In der 63. Minute prüfte Hauf den Gäste-Keeper mit einem 18-Meter-Schuss. Der freigespielte Daniel Karpf kam eine Minute später im Strafraum an den Ball, schaffte es aber nicht, diesen zu kontrollieren.

Was folgte, war der endgültige Knock-out für den FCG: Spizert ergaunerte den Ball nach einem Stockfehler von Lukas Schön und krönte seine Leistung mit der Vorlage auf Marcel Mayr – 0:4. Der eingewechselte Lukas Schwarzfischer hätte zehn Minuten später ebenfalls getroffen, der Ball landete aber am Pfosten. Den 1:4-Ehrentreffer erzielte kurz vor dem Ende Stürmer Dennis Mikolin nach Hereingabe von Darius Leimer (87.). Eine letzte FCG-Torchance verpasste Luca Nelkner. (fcg)

FC Gundelfingen U 23: Bschorer; Werner (46. R. Schneider), Schön (69. Leimer), Neher, Brugger, Danzer, Urban, Neubieser (78. Eberle), Karpf (69. Nelkner), Rembold (46. Hauf), Mikolin TSV Wertingen: Scherl; Wiedemann, Fischer (69. Gebauer), Heiß, Beham, Prestel (90. Langenmair), Rueß (78. Eising), Kotter, Mayr, Müller (84. Wörle), Spizert (78. Schwarzfischer) Tore: 0:1 Spizert (17.), 0:2 Spizert (22.), 0:3 Spizert (26.), 0:4 Mayr (66.), 1:4 Mikolin (87.) Schiedsrichter: Haggenmüller (FC Wiggensbach) Zuschauer: 95