SSV Glött: Immer wieder freitags …

Fußball-Bezirksliga Nord: Aufsteiger SSV Glött will beim TSV Gersthofen positiv überraschen.

Bereits zum dritten Mal in dieser Saison der Fußball-Bezirksliga Nord steht für die SSV Glött ein Freitagabendspiel an. Ab 19.30 Uhr gastieren die Blau-Weißen unter Flutlicht in der Abenstein-Arena beim TSV Gersthofen. Dort wollen die SSV-Kicker an die überwiegend gute Leistung der Vorwoche anknüpfen.

Wieder geänderte Glötter Formation

Dass dieses Vorhaben gegen Gersthofen nicht einfach wird, steht außer Frage. Der Landesliga-Absteiger ist für die Lilien eigentlich kein Gegner auf Augenhöhe. In der aktuellen Tabellenkonstellation zählt für Glött aber jeder Punkt, egal, gegen wen es geht. SSV-Trainer Markus Rickauer muss erneut seine zuletzt so erfolgreiche Startformation auf etlichen Positionen verändern. Insbesondere auf den Innenverteidigerpositionen stellt sich bei den Lilien keine Konstanz ein. So muss Rickauer in Gersthofen womöglich beide Positionen gegenüber der Vorwoche neu besetzen.

Auch bei Franz Bacherle sieht es nicht gut aus. Der Außenverteidiger musste zuletzt nach einem rüden Foulspiel eines Neuburgers noch am vergangenen Sonntagabend im Krankenhaus genäht werden. „Wir wollen und müssen jetzt einfach nachlegen. Das jüngste Erfolgserlebnis werden wir in positive Energie umwandeln und uns gegen Gersthofen als eine schwierig zu bespielende Einheit präsentieren“, sagt der Glötter Trainer.

Glötts "Urlauber" Schrettle ist zurück

Beim gastgebenden TSV Gersthofen läuft es in dieser Saison ebenfalls noch nicht so wirklich rund. Nach einem sehr schlechten Saisonstart hat sich der ehemalige Bayernligist inzwischen gefangen und ist in der Tabelle ins gesicherte Mittelfeld vorgerückt. Zuletzt gab es für die Mannschaft von Trainer Andreas Jenik jedoch eine überraschende 2:4-Niederlage in Holzkirchen. Für die Glötter Kicker ist dies kein gutes Ergebnis, da Gersthofen nun auf Wiedergutmachung aus sein wird. Rickauer: „Uns erwartet dort eine technisch versierte Truppe, ähnlich zuletzt wie Neuburg. Da gilt es, mit unseren Mitteln voll dagegenzuhalten.“ Der SSV-Coach kann mit Pius Galgenmüller einen zuletzt gut aufgelegten Stürmer dagegenstellen. Zudem kehrt mit Urlauber Andreas Schrettle ein erfahrener Defensivmann ins Team zurück.

