TSV Wertingen: Ein Lokalderby mit Gegensätzen

Fußball-Bezirksliga Nord: Zweifach-Sieger TSV Wertingen bei punktlosen Meitingern.

Das Altlandkreis-Derby zwischen dem TSV Meitingen und dem TSV Wertingen elektrisiert immer wieder die Fußballregion. In dieser Saison kommt es bereits am dritten Spieltag der Fußball-Bezirksliga Nord zum ersten Aufeinandertreffen: am Sonntag um 18 Uhr in Meitingen.

Die gastgebenden Lechtaler stehen noch ohne Punkt da, sie unterlagen dem SV Wörnitzstein-Berg und Jettingen. Beide Spiele brachten sie nicht mit elf Mann zu Ende, da Raphael Mahler mit Gelb-Rot bzw. Rot vom Platz flog. Ganz anders sind die Gäste aus der Zusamstadt gestartet. Dem 4:1-Auftaktsieg beim VfR Neuburg folgte ein beeindruckendes 4:2 gegen den TSV Gersthofen.

Noch Raum für Verbesserungen bei Wertingen

Wertingens Trainer Daniel Schneider war zwar von der Leistung seiner Kicker im Heimspiel mehr angetan, als noch nach dem Auftakt in Neuburg, sagt aber: „Es gibt noch einiges zu verbessern. Wir möchten noch mehr Kontrolle haben.“ Von der Tatsache, dass der kommende Gegner punktlos dasteht, lässt sich der Übungsleiter nicht blenden und unterschätzt die Gastgeber keinesfalls: „Meitingen ist nach wie vor gut, hat in beiden Spielen geführt, ordentlich gespielt und sich dann selbst geschwächt. Der Kader hat mit einigen sehr guten Individualisten Qualität.“

Wertinger Niederlage im jüngsten Vergleich

In den vergangenen Jahren waren die Gastgeber oftmals der Favorit in diesem Aufeinandertreffen. Das jüngste Duell beider Teams im Mai endete mit einem Meitinger 3:0-Heimsieg. Ob sich die Kräfteverhältnisse inzwischen etwas verschoben haben? Dazu Schneider: „In Meitingen der Favorit? Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Das wird ein intensives Derby, in dem wir noch etwas gut zu machen haben.“ Verzichten muss der Coach am Sonntag auf Alexander Wiedemann und Marco Langenmair (beide Urlaub), Marco Schiermoch (krank) sowie auf Marco Gerold und Lukas Schwarzfischer (beide Aufbautraining). Der Einsatz von Marcel Gebauer und Marcel Mayr ist fraglich, beide sind angeschlagen.