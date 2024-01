Nagelprobe für den TV Gundelfingen

Tabellenvierten

Mit dem schweren Heimspiel gegen denII startete Bezirksoberliga-Spitzenreiterins neue Jahr. Anpfiff diese Handball-Toppartie ist am Sonntag um 17 Uhr in der. Nach dem Ausrufezeichen zum Ausklang 2023, einem 33:21-Sieg beim Zweiten, beträgt der TVG-Vorsprung auf die jetzt zweitplatziertevier Punkte. Der Gast liegt nach seinem Ausrutscher gegen Bäumenheim fünf Zähler zurück. „wird sicher alles aufbieten, was es zu bieten hat“, warnt TVG-Abteilungsleiter: „Das wird alles andere als ein leichter Jahresauftakt!“ Personell kann Trainer Dunstheimer auf den gesamten Kader zurückgreifen.

Die TVG-Frauen laufen am Sonntag um 16 Uhr beim TSV Schwabmünchen II auf. Mit 10:10 Punkten liegen sie im BOL-Mittelfeld. Extremen Leistungsschwankungen verhinderten bislang eine bessere Platzierung. Vier hauchdünne Niederlagen mit nur einem Tor Differenz, unter anderem gegen die beiden Topteams Kissing und Niederraunau, dokumentieren aber das enorme Potenzial der Mannschaft. Taktisch sind die Gundelfingerinnen gut auf die offensive 5:1-Abwehr der gastgebenden Bayernliga-Reserve eingestellt. (MSCH/JF)

HSG Lauingen-Wittislingen

Das Jahr hat noch nicht mal richtig begonnen, schon steht der nächste Spieltag für die Bezirksoberliga-Frauen der HSG an – am Sonntag um 16 Uhr beim TSV Göggingen. Im Hinspiel Anfang Dezember waren beide Kader durch einige Ausfälle dezimiert. Zumindest bei den Lauingerinnen und Wittislingerinnen, die damals knapp mit 23:22 gewannen, hat sich die Lage nicht entspannt, im Gegenteil. Bekannt ist, dass Göggingen eine hohe Affinität für Kreisanspiele hat, die es konsequent zu unterbinden gilt. Auch die TSV-Außenspielerinnen müssen konsequent gedeckt werden. Mit ihrem aktuellen Mittelfeldplatz, der bis zum Saisonende verteidigt werden soll, ist die HSG (10:10 Punkte) recht zufrieden. Auf Rang acht ist Göggingen (8:12) platziert. (CHR)

TSV Wertingen

Die TSV-Männer sind in der Bezirksliga spielfrei, die Frauen nehmen in der BOL einen weiteren Anlauf auf ihre ersten Saisonpunkte. Gastgeber für sie ist am Samstag (18 Uhr) der TSV Haunstetten II. Im letzten Duell beider Teams mussten sich die Wertingerinnen deutlich mit 13:32 geschlagen geben. Im Rückspiel kann das Trainergespann Giel/Gerhards auf seinen vollständigen Kader zurückgreifen. Ziel ist, Haunstettens Spielmacherin unter Kontrolle zu bringen und eine geschlossene Mannschaftsleistung abzuliefern. (MIGA)