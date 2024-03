Sport-Serie

Konrad Gallenmüllers Tatendrang lässt nicht nach

Plus Was macht eigentlich...?: Auch mit 84 Jahren leitet der frühere Fußballer Konrad Gallenmüller die von ihm gegründete Herrengymnastikgruppe des SV Donaualtheim. Was er als Dillingens Sportreferent für seinen Heimatverein hilfreich war.

Von Günther Herdin

Der 13. April vergangenen Jahres war bisher der schwärzeste Tag in seinem Leben: In seinem Heimatort Donaualtheim wurde Konrad Gallenmüller in einer Kreuzung von einem Auto angefahren und erlitt dabei lebensbedrohliche Verletzungen. Er zog sich einen Oberschenkelbruch zu, erlitt eine Gehirnverletzung und zahlreiche Prellungen obendrein. Mit dem Hubschrauber musste er in die Uni-Klinik nach Augsburg geflogen werden. „Ein Flug mit dem Helikopter hat mich schon immer gereizt, aber nicht unter diesen Voraussetzungen“, hat der heute 84-Jährige trotz der Schwere des Unfalls seinen Humor nicht verloren. Inzwischen ist der langjährige Dillinger Stadtrat (1984 bis 2008) einigermaßen genesen und längst wieder voller Tatendrang. Bei der Herren-Gymnastikgruppe des SV Donaualtheim, die von ihm im Jahr 1983 gegründet wurde, ist er längst schon wieder der Vorturner.

Jeden Donnerstag, ganzjährig ohne Pause, stehen im Sportheim des SV Donaualtheim altersgerechte Übungen mit verschiedenen Geräten auf dem Trainingsprogramm. „Die älteren Herren geländegängig und pflegeleicht machen“, lautet Gallenmüllers Devise. Nach jeder Übungsstunde freuen sich die Teilnehmer, dass man sich zusammensitzen und gemeinsam ein Bier trinken kann, schildert er die Abläufe innerhalb seiner Gruppe. Die Kameradschaft werde aber auch bei gemeinsamen Ausflügen mit der Bahn, dem Auto oder dem Rad unternommen.

