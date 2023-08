Die Staatssekretärin hört Praktikerinnen und Senioren zu - und bricht eine Lanze für die Bürokratie.

Ein leichter Moment, wo man ihn vielleicht nicht vermutet hätte, läutet den Besuch von Ekin Deligöz im Wertinger Krankenhaus ein. Die Staatssekretärin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend der Grünen will sich im Rahmen einer "Pflegetour" selbst ein Bild von den Zuständen vor Ort machen. Schließlich sind gerade im Landkreis Dillingen die Kliniken seit Monaten in aller Munde, die finanzielle Lage ist mittlerweile dramatisch (wir berichteten). Das scheint aber die fünf Seniorinnen und Senioren, die im Aufenthaltsraum der Geriatrie sitzen, nicht zu beeindrucken. Altersdiabetes, Arthritis, Demenz und eine ganze Reihe anderer Leiden machen ihnen zu schaffen, doch die Frauen und Männer im fortgeschrittenen Alter kommen aus dem Schwärmen für das Wertinger Krankenhaus kaum heraus. "Das ist hier wie auf Kur", fasst eine Seniorin die Eindrücke aus der neu geschaffenen Abteilung zusammen, und alle am Tisch nicken zustimmend.

Viele Sorgen rund um die Pflege haben die 52-jährige Bundestagsabgeordnete aus dem Wahlkreis Neu-Ulm von Berlin zurück in den Süden geführt. Grund dafür war die Pflege – ein Thema, das wie kaum ein anderes für intensive politische Diskussionen sorgt und die Gesellschaft vor gewaltige Herausforderungen stellt. Viele Menschen in der ambulanten und stationären Pflege sind enttäuscht vom aktuellen System und den fehlenden innovativen Verbesserungen; sie kehren der Pflege häufig nach einigen Jahren den Rücken und orientieren sich um, so die Wahrnehmung innerhalb der Partei.

Geliebten Menschen bis zum Ende helfen

Doch sowohl die steigende Anzahl von zu Pflegenden und ihrer Angehörigen erfordern zukünftig veränderte Arbeitsstrukturen und Situationen, die menschenwürdige wertschätzende und empathische Pflege und das Leben im Alter ermöglicht und Arbeitsbedingungen schafft, die diesen Beruf in den unterschiedlichsten Bereichen attraktiv macht, betont Bezirksrätin Heidi Terpoorten.

Erster Termin war der Pflegestützpunkt in Höchstädt, den die Grünen im Bezirkstag lange gefordert hatten. Inzwischen gibt es neun Pflegestützpunkte in Schwaben. Die Selbstbestimmung der Seniorinnen und Senioren ist das obestere Ziel - dazu gehört, diesen den Wunsch zu erfüllen, möglichst lange zu Hause bleiben zu können. Die Formen der Nachbarschaftshilfen wie die Seniorengemeinschaft Wertingen und Dillingen seien gute Beispiele, wie ambulante Hilfen im Mix mit anderen Angeboten ein Hilfsnetz knüpfen können, sagt Terpoorten.

Angehörige gelangen schnell an ihre Grenzen, wenn es darum geht, dass ein geliebter Mensch schwächer und gebrechlicher wird und nicht mehr in der Lage ist, seinen Alltag allein zu bewältigen. Dazu kommt oft Verunsicherung: Was kann man beantragen, welche Einrichtung kommt in Frage? Ganz ins Heim oder ist die Tagespflege? Wo gibt es überhaupt Plätze?

Bei all diesen Fragen unterstützen Martina Meitinger und Angelika Spinnler, zwei Praktikterinnen aus der Pflege im Höchstädter Pflegestützpunkt seitdem Menschen, die sich in diesem „Dschungel der Pflege“ zurechtfinden und orientieren müssen. Das Hauptproblem riesigen Ausmaßes ist der Fachkräftemangel. Die gesamte Pflege kämpfe mit dieser Herausforderung. Ob die neue Generalistische Ausbildung dies attraktiver macht, bleibe abzuwarten.

Fröhliche und ernste Gespräche

Deligöz hört zu und sagt dann: Die Probleme werden in Berlin wahrgenommen. Sie sieht zudem Chancen im neuen Einwanderungsgesetz sowie in Freiwilligendiensten um hier für mehr Interesse an der Pflege zu sorgen. Sie wünscht sich, einen noch leichteren Zugang zum Bundesfreiwilligendienst. Ihr Begleiter an diesem Tag, Landtagskandidat Constantin Jahn, will ein Ende des Schlechtredens des Berufs. "Wir müssen die tollen Möglichkeiten aufzeigen, die dieser Beruf bietet."

Nach der fröhlichen Gesprächsrunde im Aufenthaltsraum des Wertinger Krankenhauses mit den Patientinnen, die "am liebsten hierbleiben" wollten, wird der Tonfall beim Rundgespräch im Keller der Klinik deutlich ernster. Die Probleme im Krankenhauswesen sind mannigfaltig - vor allem das ausgiebige Controlling binde viele Ressourcen, die an anderer Stelle dringend gebraucht würden, sagt die neue Chefärztin Martina Brielmaier. Viele Fachkräfte, die dringend als Praktikerinnen und Praktiker gebraucht würden, würden so ihre Zeit verwaltungstechnischen Angelegenheiten widmen.

Dass die Bürokratie viele Probleme mit sich bringe, das sieht Ekin Deligöz nach eigener Aussage. Doch man müsse sich regelmäßig verdeutlichen, warum es diese gebe. Zur Realität gehöre schlicht auch, dass ohne genaue bürokratische Kontrolle dem Missbrauch von Finanzmitteln im medizinischen Bereich alle Türen geöffnet würden.