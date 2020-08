31.07.2020

Berufsschule: 40 Absolventen im Bereich Landwirtschaft

Abschluss an der Berufsschule im Bereich Landwirtschaft findet unter ungewöhnlichen Vorzeichen statt. 40 Absolventen haben ihre Prüfungen bestanden.

Der Corona-Krise geschuldet hat heuer ein Teil der Absolventen im Beruf Landwirt auf eine Freisprechungsfeier verzichten müssen. Während 19 Lehrlinge ihre Zeugnisse in einer kleinen Feierstunde im Staatlichen Beruflichen Schulzentrum Höchstädt entgegennehmen konnten, blieben die Seiteneinsteiger nach Paragraf 45, Absatz zwei außen, vor.

Um den vorgeschriebenen Abstand einhalten zu können, waren in der Aula des Schulzentrums nur knapp 50 Personen versammelt. „Ich bin froh, dass heuer überhaupt eine Abschlussfeier stattfinden kann“, eröffnete Schulleiter Gerhard Weiß den Festakt. „Es war mir wichtig, für die Verabschiedung der Auszubildenden einen würdigen Rahmen zu finden.“

Schulleiter lobt Absolventen für ihren Einsatz

In seinem Rückblick auf eine schwierige zweite Schuljahreshälfte bescheinigte Weiß den Absolventen einen starken Durchhaltewillen. „Wer unter solchen Bedingungen Prüfungen ablegt und besteht, hat schon viel geleistet.“ Das werde den Schulabgängern sicher dabei helfen, auch ganz andere Herausforderungen im künftigen Berufsleben zu bewältigen.

Die Landwirtschaft ruhe auf drei Grundpfeilern, sagte der Schulleiter: harte Arbeit, Tradition und Verantwortung. Zur harten Arbeit gehöre die ständige Weiterbildung, zur Tradition auch die Offenheit für neue Entwicklungen und zur Verantwortung die Berücksichtigung der Belange nicht nur des eigenen Betriebs, sondern der gesamten Gesellschaft.

Corona-Krise hat Schulleben verändert

Im Rückblick auf ihre Ausbildungszeit ließen Hannah Sporer und Leonhard Wengert erkennen, dass die Corona-Krise am Schulleben und an der Ausbildung nicht spurlos vorüberging. „Die vergangenen Monate waren nicht so, wie wir sie uns vorgestellt haben“, sagte Sporer bei der Verabschiedung. „Aber wir sind dankbar, dass wir unseren Abschluss machen konnten.“ Sporers und Wengerts Dank galt den Lehrkräften, die die Auszubildenden mit Kompetenz und Engagement begleitet haben.

Bildungsberater Heinz Merklein vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Nördlingen machte deutlich, vor welche Herausforderungen die Corona–Krise mit ihren Abstands- und Hygieneregeln die Verantwortlichen, insbesondere die Prüfer, stellte. Dazu kam noch, dass heuer aufgrund gesetzlicher Vorgaben anstatt der bisherigen zwei, nunmehr drei Prüfer auf den Prüfungsbetrieben erforderlich waren.

40 Absolventen haben ihren Abschluss erfolgreich geschafft

19 Lehrlinge und 21 Seiteneinsteiger haben die Abschlussprüfung erfolgreich gemeistert. Von den erfolgreichen Lehrlingen stammen acht aus dem Donau-Ries-Kreis, zehn aus dem Landkreis Dillingen sowie jeweils einer aus den Kreisen Landshut und Neuburg-Schrobenhausen. 18 Teilnehmer nach Paragraf 45, Absatz zwei kamen aus dem Donau-Ries-Kreis, 15 aus dem Kreis Dillingen und sieben weitere aus den Kreisen Augsburg, Günzburg, Heidenheim, Neuburg-Schrobenhausen und dem Ostalbkreis.

Mit einem Gesamtnotenschnitt von 2,76 lagen die Prüfungsteilnehmer fast genau im zehnjährigen Mittel. Sieben Prüflinge erzielten eine Gesamtnote mit einer Eins vor dem Komma.

Die vier besten Absolventen erhielten Preise

Als Prüfungsbeste durften sich vier Teilnehmer über Preise freuen: Hannah Sporer (Oberliezheim; Gesamtnote 1,55), Klaus Weng (Kerkingen, 1,55), Johannes Käßmeyer (Dillingen; 1,64) und Christoph Löfflad (Enkingen; 1,64). Der Sonderpreis für das beste Berichtsheft ging an Leonie Geißler (Gottmannshofen).

Mit einer Staatspreisurkunde sowie einem Staatspreis in Höhe von 75 Euro wurde auf der Feier in Höchstädt Fabian Oßwald (Rain-Oberpeiching) geehrt, der an der Berufsschule einen Notenschnitt von 1,27 erreicht hatte. Für ihren Notenschnitt von jeweils 1,36 an der Berufsschule wurden Hannah Sporer (Oberliezheim) und Johannes Binger (Mertingen) ebenfalls mit einer Staatspreisurkunde der Regierung von Schwaben ausgezeichnet. (pm)

Lesen Sie auch:

Themen folgen