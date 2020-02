05.02.2020

„Den Kühen geht es so gut wie nie zuvor“

Fleckviehzüchter und Milcherzeuger im Donau-Ries-Kreis ziehen Bilanz

Die Pauschalvorwürfe gegen die moderne Milchviehhaltung in größeren und leistungsstärkeren Betrieben seien nicht gerechtfertigt. Das hat bei der gemeinsamen Mitgliederversammlung des Fleckviehzuchtverbandes und des Milcherzeugerringes Wertingen für den Landkreis Donau-Ries Zuchtleiter Friedrich Wiedenmann erklärt. Er betonte bei dem Treffen in Harburg: „Unsere Mitgliedsbetriebe leisten sehr gute Arbeit und den Kühen geht es so gut wie noch nie zuvor“.

Ein Indiz dafür sei auch die deutliche Zunahme der Herdenlebensleistung. 31 Kühe im Zuchtgebiet haben die magische Grenze von 100000 Kilo Lebensleistung überschritten. Zwei davon stehen im Landkreis Donau-Ries in den Zuchtbetrieben Röttinger (Wachfeld) und Schweihofer ( Mertingen).

Eine durchwachsene Bilanz zog einer Pressemitteilung zufolge der stellvertretende Verbandsvorsitzende Andreas Böhm – zumindest, was die Zucht und Vermarktung betrifft. Die Vermarktungshemmnisse wegen Blauzunge und der Einbruch im Zuchtviehexport hätten sich negativ auf das Jahresergebnis ausgewirkt.

Böhm befürwortete die Demonstrationen „Land schafft Verbindung“. Er hoffe, dass damit nicht nur Aufmerksamkeit und Anerkennung, sondern auch Verständnis für die Sorgen der Landwirte und ihre Forderungen nach praxisgerechteren Lösungen zur Düngeverordnung erreicht werde.

Zuchtleiter Wiedenmann legte Zahlen und Tendenzen zur Leistungsentwicklung und Zuchtarbeit vor. Der Herdbuchkuhbestand war mit rund 53000 Kühen in 877 Betrieben leicht rückläufig. Im Donau-Ries-Kreis sei 2019 bei den 191 Fleckvieh-Herdbuchbetrieben mit 10687 Kühen ein Leistungsniveau von 8011 Kilo Milch je Kuh und Jahr erreicht worden. Wiedenmann erläuterte anhand von Auswertungen, dass sich im Mittel sowohl mit steigender Herdenleistung als auch mit zunehmender Herdengröße die Kriterien für Fruchtbarkeit, Gesundheit und die Lebensleistung verbessern.

Wiedenmann beleuchtete die Arbeit im Zuchtprogramm, das vom Fachzentrum für Rinderzucht am Wertinger Amt durchgeführt wird und im Jahr 2019 wiederum erfolgreich gewesen sei. Aufgrund gezielter Anpaarungsempfehlungen der vergangenen Jahre habe die weibliche Zuchtbasis mit vielen Jungrindern und Jungkühen erneut verbreitert werden können. Der Zuchtleiter wies besonders auf die großen Erfolge in der Zucht auf natürliche Hornlosigkeit hin.

Bezüglich der Vermarktung erläuterte Georg Veh: „Die Handelshemmnisse wegen des Blauzungen-Sperrgebietes haben uns große Probleme gebracht.“ Aufgrund von intensiven Aktivitäten konnten die Verkaufszahlen von Kühen ab Auktion und Stall trotzdem gesteigert werden. Der Zuchtviehexport von Kalbinnen und Jungrindern allerdings sei 2019 massiv eingebrochen, erfahre aber aktuell wieder mehr Belebung.

Bei den Nutzkälbern konnten die Vorjahreszahlen trotz der Blauzungenproblematik gesteigert werden. Der Zuchtverband bietet mit der Sammlung der vorgeschriebenen Blutproben bei den Marktbeschickern einen zusätzlichen Service. Veh animierte die Züchter, unbedingt frühzeitig Impfstoff für die Wiederholungsimpfungen zu bestellen, damit die Voraussetzungen für das Verbringen aus dem Sperrgebiet lückenlos erfüllt werden können.

Gespannt verfolgten die Zuhörer das Hauptreferat von Dr. Thomas Kellner vom Veterinäramt Donau-Ries zum Thema „Veterinärkontrollen“. Ausgehend von den gesetzlichen Vorgaben, stellte er die geltenden Anforderungen an die Haltung von Kühen, Jungrindern und Kälbern vor und gab Hinweise zu den Bereichen Aufstallung, Hygiene, Stallklima, Fütterung, Transport und Dokumentation.

Der Höhepunkt des Jahres 2019 war die „Wertinger Nacht oben ohne“ – die deutschlandweit erste Tierschau mit Präsentation von ausschließlich natürlich hornlosen Tieren. Aus dem Landkreis waren sechs Betriebe mit neun Kühen beteiligt: Am erfolgreichsten waren Andreas Böhm (Oppertshofen), Bernd Schröppel (Kleinsorheim) und Monja Deger (Egermühle).

Die besten Züchter des Landkreises wurden nach einem Punkteindex mit Einbezug von Milchmenge, Milchinhaltsstoffen, Lebensleistung, Fruchtbarkeit und Gesundheit proklamiert.

Wiedenmann erläuterte hierzu, dass diese Kriterien im Zuchtziel der Rasse Fleckvieh starke Beachtung fänden und auch maßgeblich zum Betriebserfolg beitragen. Daher sei für die Besten im Landkreis nach diesem Punktesystem der Name „Fleckvieh-Profi“ absolut gerechtfertigt. (pm)

Themen folgen