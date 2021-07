Lkw-Fahrer verursacht beinahe Unfall auf B2 bei Donauwörth

Ein Lkw-Fahrer missachtet am Berger Kreuz bei der Auffahrt auf die B2 die Vorfahrtsregel und verursacht damit beinahe einen Unfall mit einem Pkw. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Ein Lastwagenfahrer hat am Mittwoch durch seine rabiate Fahrweise beinahe einen Unfall mit einem Auto verursacht. Nach Angaben der Polizei fuhr der Sattelzug um 15.15 Uhr am Berger Kreuz von Augsburg kommend auf die B2 Richtung Kaisheim auf. Dabei verringerte der Fahrer des roten 40-Tonners mit Nürnberger Zulassung seine Geschwindigkeit nicht. Zudem missachtete er die Vorfahrtsregel und scherte in eine Kolonne ein, ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten.

Ein parallel auf der Bundesstraße fahrender Dacia Duster wurde laut Zeugenaussagen zur Fahrbahnmitte hin Richtung Gegenverkehr abgedrängt. Der Fahrer oder die Fahrerin des Autos konnte einen Verkehrsunfall nur durch starkes Bremsen verhindern. Eine Streife der Polizeiinspektion Donauwörth kontrollierte den litauischen Fahrer des Lkw wenig später auf der B2. Der 40-Jährige räumte kein Fehlverhalten ein. Die Beamten suchen insbesondere den Fahrer oder die Fahrerin des Dacia, aber auch weitere Zeugen. Hinweise bitte unter der Telefonnummer 0906/706670. (pm)