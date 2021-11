Donauwörth

vor 7 Min.

So beendete die Polizei die gefährliche Verfolgungsjagd durch Donauwörth

Plus Der Fahrer eines gestohlenen Kleintransporters raste rücksichtslos quer durch Donauwörth. Kurz vor seiner Festnahme rammte er noch ein Polizeiauto.

Von Viktoria Gerg

Es müssen Szenen wie aus einem Spielfilm gewesen sein, als sich die Polizei am Donnerstagvormittag eine Verfolgungsjagd mit einem Fahrer eines Klein-Lkw lieferte. Eine Polizeistreife erkannte den Kleintransporter, der am Morgen in Oberhausen im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen als gestohlen gemeldet worden war. Das Fahrzeug wurde umgehend zur Fahndung ausgeschrieben. Als die Beamten den Fahrer im Bereich Genderkingen gegen 9.40 Uhr kontrollieren wollten, hielt dieser nicht an, sondern flüchtete über die B16 nach Donauwörth.

