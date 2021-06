Fünf Unfälle mit Motorrad, Moped und Roller

In Donauwörth, Tapfheim, Harburg, Großsorheim und Donaumünster verunglücken Zweiradfahrer

An einem heißen Sommertag sind im Laufe des Mittwochs in Donauwörth und Umgebung gleich fünf motorisierte Zweiradfahrer verunglückt. Die Unfälle passierten nahe Donaumünster, auf der B25 bei Harburg, in der Donauwörther Innenstadt, in Zirgesheim und auf der Kreisstraße bei Großsorheim.

Um 9 Uhr wollte eine 38-Jährige, die aus dem angrenzenden Kreis Dillingen stammt und mit ihrem Motorroller von Donaumünster in Richtung Rettingen fuhr, ein langsam fahrendes Auto überholen, das ein 26-Jähriger steuerte. Der bog nach ersten Erkenntnissen der Polizei aber wohl unvermittelt nach links ab. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen, die Frau stürzte, blieb aber unverletzt. Schaden: rund 3000 Euro. Um den Unfallhergang zu klären, bittet die Polizei mögliche Zeugen, sich zu melden. Telefon: 0906/706670.

Motorradfahrer wollte mehrere Lkw überholen

Um 13.30 Uhr wollte ein Motorradfahrer aus dem Ostalbkreis auf der B25 zwischen Hoppingen und Harburg mehrere Lastwagen überholen, übersah jedoch, dass sich auf der Zusatzspur links neben ihm bereits ein Geländewagen befand. Es kam zu einer Kollision. Der 37-Jährige kam in der Folge zu Fall. Er erlitt Beinverletzungen und wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Der Sachschaden beträgt etwa 3000 Euro. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Um 14.20 Uhr passte der Fahrer einer Enduro-Maschine in der Reichsstraße in Donauwörth nicht auf. Der 32-Jährige aus dem südlichen Donau-Ries-Kreis konnte nicht mehr rechtzeitig hinter einem Auto anhalten, dessen Fahrer, 69, verkehrsbedingt abbremste. Der Motorradfahrer stürzte und rutschte dem Pkw ins Heck. Es entstand ein Schaden in Höhe von schätzungsweise 4500 Euro. Der Mann blieb unverletzt.

Um 19.45 Uhr war ein 56-Jähriger mit seinem Motorrad auf der Deutschordenstraße in Zirgesheim hinter einem Fahrschulauto unterwegs. Der Mann aus dem Kreis Dillingen übersah, dass die Fahrschülerin, 17, blinkte und abbog. Der 56-Jährige legte eine Vollbremsung hin. Das Vorderrad der Maschine rutschte weg und der 56-Jährige stürzte. Er verletzte sich an beiden Ellbogen und am linken Knie. Der Mann lehnte es aber ab, dass ein Rettungswagen angefordert wird. An dem Krad wurde der Tank beidseitig eingedrückt, die linke Seite wurde komplett verkratzt und diverse Hebel wurden beschädigt. Der Sachschaden dürfte sich auf schätzungsweise 3000 Euro summieren, so die Polizei.

Unfall an der Applauskurve bei Großsorheim

Um kurz nach 20.20 Uhr folgte der fünfte Unfall an diesem Tag mit einem motorisierten Zweirad. Ein Mopedfahrer verunglückte nahe der sogenannten Applauskurve bei Großsorheim. Wie die Polizei berichtet, war der 17-Jährige auf der Kreisstraße in Richtung Großsorheim unterwegs. Direkt nach der Kurve beschleunigte er und geriet auf der Geraden ohne Fremdeinwirkung nach rechts ins Bankett. An einem Gullydeckel riss der Vorderreifen der Maschine auf. Der Donauwörther kam ins Schleudern, schlitterte nach links über die Fahrbahn und blieb im Bankett liegen. Das Rote Kreuz brachte den Verletzten ins Krankenhaus. Am Moped entstand Totalschaden. (dz)