Gibt es in Donauwörth zu wenige Bürgerversammlungen?

Plus In Donauwörths Stadtteilen fanden diese Veranstaltungen bislang nicht flächendeckend statt. In einigen Ortsteilen gibt es sie seit Jahren nicht.

Von Thomas Hilgendorf

Sie sind Anlaufstelle für die Fragen der Bürger und besonders in den Stadtteilen ein Stück gelebter Beteiligung: Bürger- beziehungsweise Stadtteilversammlungen. Während es in den meisten Kommunen des Landkreises selbstverständlich scheint, dass jene Treffen der Stadtspitze mit den Bürgern regelmäßig einmal im Jahr stattfinden, wie etwa in Tapfheim oder Harburg, fehlen manch einem in Donauwörth diese kommunalpolitischen Versammlungen. Nicht ohne Grund haben sämtliche Kandidaten für den Posten des neuen Oberbürgermeisters eine klare Haltung zu diesem Thema.

Oft viel Publikum Wenn sie denn stattfinden, auch im Rahmen einer Werkstatt, dann mögen sich manche Skeptiker die Augen reiben. Etwa als es einst in der Turnhalle der Sebastian-Franck-Grundschule in der Parkstadt um den Architektenwettbewerb zum Alfred-Delp-Quartier ging – da waren die Reihen mehr als gut gefüllt, die Bürger beteiligten sich an den von der Stadt gestellten Fragen über ihre Vorstellungen von der Ausrichtung des Quartiers. Immer wieder wurde in den städtischen Gremien auf diese sogenannten Werkstätten Bezug genommen. Doch solche Versammlungen sind augenscheinlich keine Selbstverständlichkeit in der Großen Kreisstadt, sie finden aber unregelmäßig in den einzelnen Stadtteilen statt – und oftmals dezidiert themenbezogen. Auf Nachfrage unserer Zeitung listet die Stadt folgende Bürger- beziehungsweise Stadtteilversammlungen für die ablaufende Legislaturperiode, „jeweils mit örtlicher Schwerpunktsetzung“, wie es aus dem Rathaus heißt: 2014: Berg. 2015: gesamter Stadtbereich; Parkstadt. 2016: Nordheim; Schäfstall. 2017: Zirgesheim, Wörnitzstein. 2019: Parkstadt. Auf die Frage, ob es nicht stimme, dass die Verträge zu den Eingemeindungen solche Stadtteilversammlungen vorsehen, teilt die Stadt weiterhin mit: „Die Eingemeindungsverträge sehen keine jährlichen Stadtteilversammlungen auf unbegrenzte Zeit vor. Lediglich im Stadtteil Berg ist im Eingemeindungsvertrag vom 16. Januar 1973 vorgesehen, dass ’bis zur nächsten Kommunalwahl in Berg jährlich eine Bürgerversammlung abgehalten wird’ (Nr. 23 der Vereinbarung).“ Die Pflicht zur Abhaltung der jährlichen Bürgerversammlung in Berg sei somit mit der nächsten Kommunalwahl nach dieser Vereinbarung im Jahre 1978 erloschen. Eine „Muss“-Bestimmung Allerdings heißt es in der Bayerischen Gemeindeordnung: „In jeder Gemeinde hat der erste Bürgermeister mindestens einmal jährlich, auf Verlangen des Gemeinderats auch öfter, eine Bürgerversammlung zur Erörterung gemeindlicher Angelegenheiten einzuberufen. In größeren Gemeinden sollen Bürgerversammlungen auf Teile des Gemeindegebiets beschränkt werden.“ Folglich gab es zuletzt nur in vier von fünf Jahren Versammlungen, und auch nicht jeweils in der Gesamtheit der einzelnen Stadtteile. Wie das Landratsamt auf Nachfrage mitteilt, handelt es sich bei dem Passus aus der Gemeindeordnung explizit um eine Muss-Bestimmung. Dabei sei es auch nicht ausschlaggebend, ob das Treffen Bürger- oder Stadtteilversammlung genannt werde. Es habe eine entsprechende Versammlung für den Gemeindebereich stattzufinden. Einigkeit bei den OB-Kandidaten Sämtliche Donauwörther OB-Kandidaten sahen die verstärkte Abhaltung der Bürger- beziehungsweise Stadtteilversammlungen im Gespräch mit unserer Zeitung jüngst als Selbstverständlichkeit – sie alle plädieren klar für die mehr direkte Treffen der Bürger mit der Spitze des Rathauses. Joachim Fackler (CSU) möchte sie in jedem Stadtteil, je einmal im Jahr, abhalten; auch Jürgen Sorré (parteilos/ SPD) schließt sich dem an. Michael Bosse (FW/ PWG) spricht sich ebenfalls dafür aus – er moniert kopfschüttelnd, dass es beispielsweise im Stadtteil Riedlingen „seit mindestens acht Jahren“ keine Bürgerversammlung gegeben habe. Albert Riedelsheimer (Grüne) ist für Versammlungen in allen einzelnen Stadtteilen „mindestens“ alle zwei Jahre. Lesen Sie hierzu auch den Kommentar Bürgerversammlungen: Problembehandlung vor Ort

