Kann er Bürgermeister?

Die Mitglieder des CSU-Ortsverbandes Harburg haben sich für einen Bürgermeister-Kandidaten entschieden. Was den Familienvater antreibt und was er in Harburg verändern will.

Von Alexander Millauer

Es ist eine Ära, die kommendes Jahr zu Ende geht. Nach 18 Jahren als Bürgermeister in Harburg verabschiedet sich Wolfgang Kilian in den Ruhestand. Wer das Amt weiterführen wird, ist noch ungewiss. Doch eins ist sicher: Die CSU möchte weiterhin das höchste Amt im Harburger Rathaus bekleiden. Dafür haben die Mitglieder des Ortsverbands nun die ersten Weichen gestellt.

Bei der Aufstellungsversammlung am Montagabend haben die 40 Stimmberechtigten sich in geheimer Wahl für einen Mann entschieden. Bernd Spielberger kandidiert bei den Kommunalwahlen für die CSU für das Amt des Bürgermeisters. 34 Stimmen entfielen auf ihn, sechs auf seinen parteiinternen Kontrahenten Armin Huber.

Seit mehreren Jahren ist Spielberger politisch aktiv

Spielberger machte in seiner Bewerbungsrede klar, dass er er bereit sei, sein Leben für das Bürgermeister-Amt umzukrempeln. Derzeit arbeitet der 42-Jährige bei Airbus in Donauwörth und fertigt dort Hightech-Carbon-Teile für sämtliche Hubschraubertypen an. „Ich werde mich in Seminaren für die Zukunft fit machen“, versprach er. Auch in das Zahlenwerk der Stadt Harburg habe er sich bereits eingelesen. Spielberger ist seit mehreren Jahren politisch aktiv. Unter anderem ist er Organisator des Politischen Ascherdonnerstags in Mauren und Mitglied der Kommunalpolitischen Vereinigung der CSU Donau-Ries.

Grundprinzipien seien für den Vater zweier Söhne Ehrlichkeit, Geradlinigkeit und konsequentes Handeln. „Ich bin ein Mann aus der Bürgerschaft und weiß, was es bedeutet richtig zu arbeiten“, sagte Spielberger. Geboren ist er in Nördlingen, mit seiner Frau Anja baute er 2013 in Mauren ein Haus. In seiner Freizeit geht der gelernte Tischler diversen Sportarten nach. Neben Laufen, Rennradfahren, Triathlon und Schwimmen, ist auch der Motorsport eine Leidenschaft von ihm. Spielberger gehört dem Vorstand des MC Kesseltal an.

Als Bürgermeister will er Digitalisierung vorantreiben

Sollte Spielberger kommendes Jahr zum Bürgermeister gewählt werden, wolle er eine Prioritätenliste einführen. Damit sollten Probleme der Stadt nach und nach abgearbeitet werden, erklärte er. Ein Aspekt, der dringend vorangetrieben werden müsse, ist die Digitalisierung. „Wenn wir mit anderen Kommunen und Gemeinden mithalten wollen, ist es wichtig hier nicht den Anschluss zu verlieren“, mahnte Spielberger. Deswegen sei es für ihn sehr wichtig, dass alle Stadtteile nach und nach mit schnellem Internet versorgt werden. „Dass dies in Hoppingen bei der Dorferneuerung oder in Ronheim bei der Sanierung des Kanals mitgemacht wird, ist für mich eine Selbstverständlichkeit“, ergänzte er.

Ein Hauptaugenmerk von ihm liege auch darauf, ein Gewerbegebiet zu schaffen. Zu dem angedachten Gewerbegiet in Großsorheim sagte er: „Hier müssen jetzt Nägel mit Köpfen gemacht werden.“ Aktuell scheitern die Planungen am Grunderwerb. Ob die angedachte Enteignung der richtige Schritt ist, werde man sehen. „Das Ziel muss es sein, neuen Arbeitgebern neue Bauflächen zur Verfügung zu stellen“, betonte Spielberger. Um im steten Dialog mit den Arbeitgebern zu bleiben, plane er ein halbjähriges Unternehmertreffen einzuführen.

Handlungsbedarf bei Kindertagesstätten

„Enormen Handlungsbedarf“ stellte Spielberger bei den Kindertagesstätten fest. Schon 2016 habe er als Verteter von 23 jungen Familien Anträge für eine Erweiterung des Harburger Kindergartens abgegeben. Diese wurden abgelehnt. „Jetzt, drei Jahre später, sind alle Einrichtungen voll“, monierte der Bürgermeister-Kandidat. Die geplante Investition von 2,2 Millionen Euro in den Harburger Kindergarten, kritisierte Spielberger. „Im aktuellen Entwurf fehlen mit Nachhaltigkeit und Energieeffizienz“, sagte er und ergänzte: „In Zeiten von Flächenfraß sollte so geplant werden, dass das Dachgeschoß später mitgenutzt werden kann.“ Denn danach sei der Platz an dem Standort ausgeschöpft. Ebenso gehöre aus seiner Sicht eine Photovoltaikanlage dazu, um die Stromproduktion zu decken.

Auch die Altstadt in Harburg und die Donauwörther Straße seien Themen, die er als Bürgermeister angehen will. Die Unterlagen für das Stadtsanierungsprogramm habe er bereits angefordert. Im Zuge des Programms könnte jeder Eigentümer sein Heim selbst sanieren und die Kosten innerhalb von zehn Jahren zu 90 Prozent absetzen.

Einsetzen werde sich Spielberger auch für die Vereine in der Stadt. 63 Zusammenschlüsse gibt es in Harburg. Um Termine zwischen den Vereinen besser absprechen zu können, schlug Spielberger folgendes vor: Er werde Vereinstreffen einführen, bei denen sich die Vorsitzenden der Vereine einbringen und Termine absprechen können.

Ortsvorsitzender vor Kommunalwahl optimistisch

Außerdem wolle er sich als Bürgermeister für mehr Blühflächen auf städtischem Grund einsetzen. Auch die Aufforstung der städtischen Wälder sei für ihn selbstverständlich. Das Hallenbad wolle er auf jeden Fall erhalten. Um die Verkehrssicherheit zu verbessern, wolle er digitale Geschwindigkeitsanzeigen in der Kernstadt anbringen lassen. Angehen müsste man auch dringend die Straßen in Mündling und die Brücke in Ebermergen.

CSU-Ortsvorsitzender Wolfgang Stolz zeigte sich nach der Wahl des Bürgermeister-Kandidaten optimistisch. „Wir werden ein grandioses CSU-Ergebnis holen“, sagte er. Bürgermeister Wolfgang Kilian wünschte der CSU einen erfolgreichen Wahlkampf – er gab im parteiinternen Kampf um die Kandidatur keine Empfehlung ab. Bis zum letzten Tag werde er seine Pflicht als Bürgermeister erfüllen. „Ich habe das 18 Jahre sehr gerne gemacht, aber jetzt freue ich mich auch aufs Aufhören“, gestand Kilian mit einem Lächeln.

