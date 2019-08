So lange haben die Freibäder noch geöffnet

Plus Die Einrichtungen in Monheim und in Tagmersheim haben am Wochenende zum letzten Mal für dieses Jahr Badebetrieb. In Wemding und Donauwörth geht es noch etwas länger.

„Im September kann das Wetter noch so schön sein, da kommt keiner mehr.“ Hubert Lederer, Zweiter Bürgermeister in Tagmersheim und zugleich Leiter der Freibadinitiative, bezieht sich mit dieser Aussage auf die Erfahrungen der vergangenen Jahre. Folgerichtig schließt das Freibad in der Juragemeinde am kommenden Montag, 2. September, seine Pforten für diese Saison.

Bisher 15.000 Besucher im Freibad Tagmersheim

Diese war heuer erst Ende Mai gestartet, nachdem es im Nachbarort Rögling einen Wasserrohrbruch gegeben hatte. Trotz dieser Verzögerung sind laut Lederer bislang rund 15.000 Besucher ins Bad gekommen. Die Initiative, die die Einrichtung und den Kiosk betreibt, kann auf einen Umsatz von rund 35.000 Euro blicken. Der Wert aus dem Vorjahr werde damit nicht ganz erreicht. Dennoch ist Lederer zufrieden – „vor allem, weil der August eher schlecht war“. Nun geht es also in den Endspurt. Lederer hofft, dass man bei den Gästezahlen die 16.000er-Marke dann noch knacken wird. Bis zur nächsten Badesaison in Tagmersheim soll das Kinderbecken für rund 200000 Euro erneuert werden. Und einen Wunsch hat Hubert Lederer auch noch: „Nachdem das Freibad in Donauwörth 2020 ja komplett zu hat, wäre es schön, wenn der eine oder andere Gst mehr den Weg zu uns findet.“

Das Freibad in Monheim hat noch bis 1. September geöffnet. Bild: Wolfgang Widemann

Im Monheimer Freibad endet die Saison ebenfalls mit diesem Wochenende, am Sonntag ist die letzte Schwimmgelegenheit. Aktuelle Besucherzahlen liegen von dort noch nicht vor. „Aber es werden am Ende auf jeden Fall weniger Gäste als letztes Jahr sein“, teilt Stadtbaumeister Richard Meyer mit. Das liegt seiner Auskunft nach ebenfalls am schwachen August („unser Bad ist ja nicht beheizt“), im Juli seien die Zahlen noch in Ordnung gewesen. Auf die „Stammkunden“ habe man sich aber auch heuer verlassen können, sagt Meyer. Geöffnet hatte man in Monheim heuer später als sonst, erst nach den Pfingstferien. Grund dafür war Personalmangel.

Im Wemdinger Freibad am Lohweiher ist am 14. September der letzte Badetag. Bild: Richard Lechner

Etwas länger geht die Saison am Wemdinger Waldsee. Wie Bademeister Klaus Melzer berichtet, ist voraussichtlich am Samstag, 14. September, letztmals geöffnet. Start war in diesem Jahr am 18. Mai – das ist eine Woche später als sonst üblich. „Wir hatten Umbauten am Eingangsbereich, die Wasserwacht hat eine eigene Plattform bekommen. Darum haben wir heuer etwas später aufgemacht.“ Was die genauen Gästezahlen angeht, tut man sich in Wemding schwer. Der Eintritt beruht auf Spenden, eine exakte Erfassung gibt es daher nicht. „Es waren auf jeden Fall weniger Besucher als 2018 und auch 2017“, sagt Melzer. „Das waren aber auch zwei Super-Sommer mit langen warmen Perioden mit viel Sonne.“

Heuer habe es nur zwei oder drei Hochphasen mit 30 Grad und mehr gegeben. „Da war der Laden dann aber auch richtig voll“, berichtet der Bademeister. Seiner Ansicht nach habe es sich 2019 sonst um einen normalen Sommer gehandelt. „Viele Menschen sind mittlerweile auch verwöhnt und gehen erst bei über 30 Grad zum Baden.“ In diesem Jahr habe es aber häufig Temperaturen von 24 bis 26 Grad gegeben. „Wenn die Sonne dann weg ist und zugleich ein Wind weht, wird es schon manchmal frisch“, so Melzer. Wemding könne in solchen Fällen nicht mit beheiztem Wasser punkten. „Unser Wasser ist kälter als in anderen Freibädern. Aktuell haben wir rund 21 Grad, dafür haben wir eben Naturwasser.“ Der Bademeister am Waldsee ist mit der aktuellen Saison auf jeden Fall zufrieden – vor allem auch deswegen, weil es keine Probleme oder Zwischenfälle gab. „Das ist das Wichtigste.“ Positiv erwähnen will er den Wasserspielplatz, der gerade bei Familien mit kleinen Kindern sehr gut ankomme.

Das Freibad Donauwörth hat am 14. September das letzte Mal geöffnet. 2020 ist es komplett geschlossen. Bild: Alexander Millauer

Das Freibad in Donauwörth wird, Stand jetzt, am 15. September schließen. Bis dahin hofft man, den 100000 Gast der Saison begrüßen zu dürfen. Im Vorjahr war man sechsstellig, was die Besucherzahlen angeht. Aktuell sind auf die Anlage am Schellenberg etwas mehr als 90000 Personen zum Schwimmen, Rutschen, Planschen oder Sonnen gekommen. Besonders das Frühschwimmen, das am Freitag das letzte Mal in der Saison stattfindet, ist der Stadtverwaltung zufolge gut angenommen worden. Daher soll dieses Angebot auch nach der Freibadsanierung im kommenden Jahr ins Programm aufgenommen werden. Auch das „Moonlight-Schwimmen“ habe großen Anklang gefunden, sodass auch solche Veranstaltungen einen festen Platz im Freibadkalender finden sollen.

Badetag für die Hunde im Freibad Donauwörth

Nach dem Ende der Badesaison wird das Donauwörther Freibad noch einmal seine Pforten für zwei Veranstaltungen öffnen: Am Samstag, 21. September, findet der „Hunds“Tag im Freibad statt. Hundehalter können mit ihren Vierbeinern an diesem Tag zwischen 10 und 18 Uhr das zum Abriss anstehende Nichtschwimmerbecken nutzen, um im kühlen Nass zu planschen.

In bereits traditioneller Art gehört das Sportbecken am Sonntag, den 22. September, den Modellbootfreunden, die ihre Modellbootausstellung durchführen. Ein Badebetrieb ist an beiden Tagen nicht möglich, da das Badewasser nicht mehr gechlort wird. Besucher sind jedoch willkommen.