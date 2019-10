Statt Nationalpark: Neues Schutzgebiet an der Donau

Plus Nach dem Wegfall des Nationalpark-Projektes plant die Bayerische Staatsregierung nun eine Alternative: ein Auenschutzgebiet, das bei Marxheim beginnt.

Der Nationalpark an der Donau ist tot – es lebe das Schutzgebiet. So könnte man die Pläne aus München für geschützte Naturwaldflächen kurz und bündig und ein wenig überspitzt beschreiben.

Nach einem unserer Redaktion vorliegenden Schreiben des Bayerischen Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, das von Ministerin Michaela Kaniber ( CSU) gezeichnet wurde, ist zwischen Marxheim und Ingolstadt auf 2000 Hektar ein Auenschutzgebiet geplant. Was steckt dahinter – und was ist der Unterschied zu den vormaligen Überlegungen des Nationalparks?

Gemeinsam mit den bayerischen Staatsforsten will Kaniber „einen wichtigen Beitrag zur Stärkung der Biodiversität“ leisten, heißt es zunächst ganz generell in dem ministeriellen Schreiben. Die ökologisch „besonders wertvollen Staatswälder“ entlang der Donau zwischen Lechmündung und Neuburg sollen auf mehreren von einander getrennten Flächen von insgesamt 960 als Naturwaldflächen ausgewiesen werden: „Sie werden damit unter den dauerhaften und verbindlichen Schutz des Bayerischen Waldgesetzes gestellt“ – das bedeutet wiederum: Auf diesen Flächen wird keine forstliche Bewirtschaftung und keine Entnahme von Holz mehr stattfinden.

„Aushängeschild des Naturschutzes“

Der Hintergrund ist nach Angaben des Ministeriums vor allem der Nachhaltigkeit geschuldet: „Eines der größten zusammenhängenden Auwaldgebiete Mitteleuropas mit seinen seltenen Tier- und Pflanzenarten wird damit zu namhaften Flächenanteilen ganz der Natur überlassen.“ Es könne sich, „noch mehr als dies bisher schon der Fall ist“, zu einem „Aushängeschild des Natur- und Artenschutzes und zu einem Alleinstellungsmerkmal der Region entwickeln“.

Für die Kommunen in der Region sei das, wie Kaniber weiter schreibt, eine Chance, „denn was die Natur befördert, steigert letztendlich auch die Lebensqualität der dort lebenden Menschen“. Allerdings wisse die Ministerin auch um mögliche „Sorgen und Bedenken“.

Viele Konfliktgespräche

Zur Erinnerung: Die letztlich gescheiterten Pläne eines Nationalparks an der Donau hatten zu einer ganzen Reihe von Konfliktgesprächen zwischen Umweltverbänden, Anwohnern und so manchem Forstwirt geführt. Am Schluss nahm die Staatsregierung den Nationalpark von der Agenda.

Deshalb will das Ministerium beim anvisierten Auenschutzgebiet von vornherein beschwichtigen: Auch wenn die direkte Holznutzung eingestellt wird auf den staatlichen Flächen, so würden auf den Naturwaldflächen jedoch „notwendige Maßnahmen des Waldschutzes und der Verkehrssicherung möglich bleiben“. Und: Das Betreten werde „nicht beschränkt“, vielmehr solle den Menschen ermöglicht werden, die Natur zu erleben.

Wassersport nicht betroffen

Ferner sei auch der Wassersport nicht betroffen – der Flusslauf der Donau selbst wäre kein Bestandteil der Naturwaldfläche. Des Weiteren sei das Fischen ebenfalls weiterhin möglich, auch die Jagd könne weiterhin ausgeübt werden, was den Jägern hinsichtlich des Einhegens der Wildpopulationen wichtig sein dürfte. Und: „Umgebende landwirtschaftlich oder anderweitig genutzte Flächen werden weder direkt noch indirekt tangiert.“ Allerdings wäre fortan die Brennholzgewinnung aus den dann geschützten Gebieten nicht mehr möglich.

Die 960 Hektar gelten als gesichert, weil es sich um bayerischen Staatswald handelt. Zielgröße sind aber die eingangs erwähnten 2000 Hektar – hierzu laufen laut Ministerium Gespräche mit Waldbesitzern. Über deren Fortschritte ist derzeit noch nichts bekannt.

Fackler positiv gestimmt

Der Donauwörther Landtagsabgeordnete Wolfgang Fackler ( CSU) steht dem Projekt positiv gegenüber: „So genannte Naturwaldflächen sind nicht mit einem Nationalpark vergleichbar und etwas anderes: Das Gebiet ist deutlich kleiner und die einzige damit einhergehende Einschränkung ist, dass die Brennholzgewinnung entfällt. Das Auenschutzgebiet kann sich zu einem Aushängeschild und zu einem Alleinstellungsmerkmal entwickeln.“

Landtagsabgeordnete Eva Lettenbauer (Grüne) zeigt sich verwundert, dass das Projekt bislang auch im Landtag nicht öffentlich kundgetan wurde. Generell unterstützte sie jedoch, wie sie gegenüber unserer Zeitung sagt, nachhaltige Projekte Sinne des Naturschutzes.

