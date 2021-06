Tapfheim

18:21 Uhr

Falsche Polizisten nehmen Tapfheimerin aus: Noch ein Prozess

Vor dem Amtsgericht Nördlingen muss sich ein Mann verantworten, der eine Betrügerbande dabei unterstützt haben soll, eine Frau in der Gemeinde Tapfheim auszunehmen.

Plus Eine Betrügerbande bringt eine Frau in der Gemeinde Tapfheim um ein Vermögen. Jetzt steht ein weiterer Prozess an.

Von Wolfgang Widemann

Eine international agierende Betrügerbande hat im November 2019 eine Rentnerin aus der Gemeinde Tapfheim um ein Vermögen gebracht. Zwei Beteiligte sitzen mittlerweile hinter Gittern. Einem dritten Mann, der an der Tat beteiligt war, wird am Amtsgericht in Nördlingen der Prozess gemacht.

