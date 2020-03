Überholmanöver auf B2 endet mit tödlichem Unfall

Plus Auf der Bundesstraße nahe Kaisheim stirbt ein Autofahrer bei einem Zusammenstoß. Straße ist mehrere Stunden gesperrt.

Auf der B2 bei Kaisheim hat sich am Freitagmorgen ein schlimmer Verkehrsunfall ereignet. Bei diesem stießen zwei Autos mit großer Wucht zusammen. Der eine Pkw-Fahrer kam ums Leben, der andere erlitt schwere Verletzungen.

43-Jähriger war wohl auf der Stelle tot

Die Karambolage passierte um etwa 5.20 Uhr nördlich von Kaisheim auf Höhe einer Feldscheune. Ein 43-Jähriger aus Treuchtlingen, der nach Informationen unserer Zeitung zur Arbeit in einen größeren Betrieb nach Asbach-Bäumenheim unterwegs war, überholte andere Fahrzeuge. Beim Wiedereinscheren geriet der ältere Kleinwagen jedoch nach rechts auf das Bankett und schleuderte quer über die Fahrbahn. In diesem Moment kam ein Pkw entgegen. Dessen Fahrer konnte nicht mehr ausweichen und rammte den Wagen des 43-Jährigen frontal in die Beifahrerseite. Diese wurde durch den Aufprall massiv zerstört. Der VW Polo wurde bis zur Mitte eingedrückt. Der Unfallverursacher war wohl auf der Stelle tot.

Vier Feuerwehren waren alarmiert

Neben Polizei, Notarzt und Rotem Kreuz (mit zwei Rettungswagen) waren auch die Freiwilligen Feuerwehren aus Kaisheim und Buchdorf im Einsatz. Die Feuerwehren aus Monheim und Bergstetten waren ebenfalls alarmiert, mussten aber nicht eingreifen.

Die Kaisheimer Wehr barg den Toten aus dem Wrack. Der andere Fahrer wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Die Staatsanwaltschaft beorderte einen Gutachter an die Unfallstelle.

Die Bundesstraße musste bis nach 9 Uhr komplett gesperrt werden. Der Verkehr wurde umgeleitet.