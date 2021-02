vor 30 Min.

Unfall bei Großsorheim: Motorradfahrer wird schwer verletzt

Schwer verletzt worden ist ein Motorradfahrer aus Bäumenheim bei einem Unfall auf der B25. Ein Rettungshubschauber war im Einsatz.

Bei Großsorheim ist am Samstagnachmittag ein schwerer Motorradunfall passiert. Das meldet die Polizei Donauwörth. Eine 30-jährige Frau aus Mönchsdeggingen fuhr mit ihrem Auto von Nördlingen kommend auf der B 25 und wollte auf Höhe Großsorheim die B 25 in Richtung Alerheim verlassen.

An der Kreuzung zur Staatsstraße 2221 in Richtung Alerheim übersah sie beim Abbiegen einen 59-jährigen Motorradfahrer aus Bäumenheim, der aus Alerheim in Richtung Großsorheim unterwegs war. Der 59-Jährige konnte einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden und fuhr der Autofahrerin in die Fahrerseite.

Bei Großsorheim ist am Samstagnachmittag ein schwerer Motorradunfall passiert. Bild: Martin Wiemann

Die 30-Jährige wurde leicht verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der 59-jährige Motorradfahrer wurde durch die Kollision schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Augsburg geflogen. Die Staatsstraße war für eineinhalb Stunden komplett gesperrt. Die Feuerwehr leitete den Verkehr um. (dz)

