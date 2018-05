02.05.2018

VdK berät und hilft tausendfach

Nach dem Tod von Ulla Seefried übernimmt der Monheimer Leo Nagel den Vorsitz im Kreisverband. Festakt anlässlich des 70-jährigen Bestehens

Von Manfred Arloth

Bei einem außerordentlichen Verbandstag des VdK-Sozialverbands Donau-Ries im Gasthaus Zur Wallfahrt wählten die Delegierten aus den 25 Ortsverbänden einen neuen Vorsitzenden, einen Nachfolger für Ulla Seefried, die im Januar 2018 überraschend gestorben ist. Das Amt übernahm Leo Nagel vom Ortsverband Monheim. Die Anwesenden gaben ihm einstimmig ihr Vertrauen. Nagel zur Seite stehen als Erster Stellvertreter Günter Wernhard vom Ortsverband Nördlingen sowie Inge Ochwald (Rain) als Zweite Stellvertreterin. Ochwald löst Rolf Hammer (Donauwörth) ab, der aus dem Kreisvorstand ausschied. Die übrigen elf Mitglieder der Führungsriege behalten ihre Posten bis zum Ende der regulären Amtszeit im Jahr 2020 weiter.

Günter Wernhard, der kommissarisch die Geschäfte führte, blickte auf die Geschichte des VdK zurück, die 1947 als Kreisverband Donauwörth und als Kreisverband Nördlingen begonnen hat und seit 1972 als VdK-Kreisverband Donau-Ries firmiert. Zunächst kümmerte sich der Verband um Kriegsinvaliden, Kriegswitwen und -waisen, bevor er sich 1985 für die breite Bevölkerung öffnete. 1990 erfolgte die Umbenennung des Kriegsopferverbands in „Sozialverband VdK“. Dessen Mitgliederzahlen steigen laut Wernhard stetig. Aktuell seien in Bayern gut 666000 Personen Mitglied im VdK, darunter 9264 Personen im Kreisverband Donau-Ries, der damit nach Augsburg die zweitgrößte Mitgliederzahl in Schwaben aufweise. In der Geschäftsstelle Donauwörth und der Außenstelle in Nördlingen sind neben der Kreisgeschäftsführerin Sylva Gebhard sieben Mitarbeiter beschäftigt. Die Kreisgeschäftsführerin präsentierte Zahlen aus dem Geschäftsbericht wonach 8696 Beratungen, 2149 Anträge, 766 Widersprüche und 184 Klagen bearbeitet wurden. Zudem gab es 1,4 Millionen Euro an Nachzahlungen für Mitglieder.

Im Anschluss an den Verbandstag begrüßte Wernhard zur Festveranstaltung „70 Jahre VdK Donau-Ries“ die Gäste. Der evangelische Pfarrer Jochen Maier vom Dekanat Nördlingen lobte die „großartige Arbeit“ des Sozialverbands, der urchristliche Aufgaben erledige. Landtagsabgeordneter Wolfgang Fackler wies darauf hin, dass nach wie vor ehrenamtliche Tätigkeit auch beim VdK, der den Gemeinschaftsgeist pflege, nötig sei. „Viele Bürger suchen Hilfe und Unterstützung, und die können sie beim VdK erhalten“, erklärte Landrat Stefan Rößle. Der Wemdinger Bürgermeister Martin Drexler stellte fest, dass sich der VdK um Benachteiligte in unserer Gesellschaft kümmere.

VdK-Bezirksgeschäftsführerin Martina Schroeder erwähnte in ihrem Grußwort das Leitmotiv „Zukunft braucht Menschlichkeit“. „Wir werden auch in Zukunft dafür kämpfen, dass Mitmenschlichkeit, Solidarität und Menschenwürde nicht auf der Strecke bleiben“, erklärte sie.

In seiner Festrede hob Bezirksrat Peter Schiele hervor, dass sich der Sozialverband in den sieben Jahrzehnten seines Bestehens dafür engagiere, dass die im Grundgesetz formulierten Werte gelebt werden. Der VdK werde auch weiterhin gebraucht, obwohl die Sozialversicherung und die öffentlichen Haushalte von Bund, Ländern und Kommunen von der guten wirtschaftlichen Entwicklung profitieren, sodass viele soziale Leistungsverbesserungen möglich wurden, erklärte Peter Schiele. Er warnte davor, das Land schlecht zu reden und Angst vor der Zukunft zu schüren. Er dankte allen haupt- und ehrenamtlichen VdK-Mitarbeitern.

Im Rahmen des Festaktes gab es auch mehrere Ehrungen verdienter Funktionäre. Für 30 Jahre: Hubert Ferber, Ortsvorsitzender Donaumünster; 25 Jahre: Johann Eber, Ortsvorsitzender Brachstadt; 20 Jahre: Friedrich Wiedemann, Ortsvorsitzender Deiningen; 15 Jahre: Franz Neuhäusler, stellvertretender Ortsvorsitzender Fremdingen, und Friedrich Kilian, Ortsvorsitzender Möttingen; 10 Jahre: Rolf Hammer, Ortsvorsitzender Donauwörth, und Jutta Hornung, Ortsvorsitzende Oberndorf; 10 Jahre im Kreisverbandsvorstand: Günter Wernhard, Irmgard Kunz und Werner Schafnitzel.

Für langjährige Mitgliedschaft wurden bei der Veranstaltung in Wemding folgende VdK-Mitglieder geehrt: 71 Jahre: Siegfried Borchardt und Franz Schormüller; 67 Jahre: Rudolf Gast; 65 Jahre: Franz Hönle.