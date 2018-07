vor 36 Min.

Vermisstenfall Horst G.: Jetzt ermittelt die Kripo

Patient aus der Donauwörther Klinik ist seit zwei Monaten verschwundn. Was seitdem gelaufen ist und mit welchen Fragen sich die Beamten an die Bevölkerung wenden

Von Wolfgang Widemann

Es war ein schöner Nachmittag an jenem 2. Mai. Horst G., der sich zur Behandlung stationär in der Donau-Ries-Klinik in Donauwörth aufhielt, verließ sein Zimmer und ging nach draußen – so wie er es regelmäßig tat. Zwar war der 78-Jährige, der aus Nördlingen stammt, schlecht zu Fuß, doch ein Spaziergang im Bereich des Krankenhauses gehörte zum gewohnten Ablauf. Welche Kleidung der Rentner trug, ist nicht bekannt. Er nahm aber seinen Geldbeutel mit. Das war vor zwei Monaten. Seitdem ist Horst G. verschwunden. Warum, das ist ein Rätsel. Die Sorge, dass dem Senior etwas zugestoßen ist, ist groß. „Wir geben die Hoffnung aber nicht auf“, sagt Michael Lechner, Leiter der Kripo Dillingen. Die Dienstelle hat den Fall inzwischen von der Inspektion in Donauwörth übernommen. Dies sei üblich, wenn eine Person eine gewisse Zeit verschwunden sei, erklärt Lechner. Die Kripo schaue dann, ob beziehungsweise welche weiteren Maßnahmen ergriffen werden. Zudem stehen die Beamten ständig in Kontakt mit anderen Dienststellen und bekommen umgehend mit, wenn in einer anderen Region beispielsweise eine hilflose Person auftaucht.

Freilich muss der Kriminaloberrat einräumen, dass seine Kollegen im Donau-Ries-Kreis schon einige Anstrengungen unternommen haben, um Horst G. zu finden. Gleich in der Nacht, nachdem der Patient nicht in die Klinik zurückgekehrt war, suchte die Polizei die Gegend ab. Dies geschah auch mit Personensuchhunden und mit einem Hubschrauber mit Wärmebildkamera. Einige Tage später schaute die Feuerwehr an den Gewässern um das Krankenhaus sowie den Wald an Gut Neudegg genauer nach – vergeblich. Die Polizei überprüfte das Umfeld des Vermissten, fragte bei allen möglichen Adressen nach, an denen er aufgetaucht sein könnte. Fehlanzeige. Eine Tatsache, die große Sorge bereitet: Horst G. ist zuckerkrank. Deshalb benötigt er regelmäßig Insulin.

Verwertbare Hinweise gingen bei der Polizei bisher keine ein. Deshalb fragt die Kripo nun erneut: Hat jemand am Mittwoch, 2. Mai, oder den folgenden Tagen den 1,67 Meter großen Mann mit den grau melierten Haaren (Haarkranz) gesehen? Hat er ein Taxi benutzt oder ist er in Donauwörth in einen Bus oder einen Zug gestiegen? Wer den Rentner gesehen hat, soll sich bei der Kripo melden. Telefon: 09071/56-0.

„Es wäre gut für die Angehörigen, wenn sie Klarheit hätten“, sagt Michael Lechner. Die Polizei hoffe weiter, Horst G. lebend zu finden: „Wir sind nach wie vor dran.“

