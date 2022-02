Unfall auf B2 bei Donauwörth: Arbeiter von Auto erfasst

Ein Arbeiter der Straßenmeisterei wird auf der B2 bei Donauwörth von einem Auto erfasst. Der Unfallfahrer hat wohl gesundheitliche Probleme gehabt.

Ein tragischer Unfall hat sich gegen 10 Uhr am Donnerstag auf der B2 bei Donauwörth ereignet. Dabei ist ein Mitarbeiter der Straßenmeisterei Nördlingen schwer verletzt worden. Die Bundesstraße war zeitweise komplett gesperrt.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizeibeamten vor Ort war ein Mann aus dem Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen in Richtung Augsburg unterwegs, als er wohl aus gesundheitlichen Gründen die Kontrolle über seinen Audi verlor. Er rammte einen Anhänger der Straßenmeisterei Nördlingen und erfasste danach den Arbeiter, der gerade aus dem Führerhaus des Betriebsfahrzeuges gestiegen war. Zusammen mit Kollegen war er mit Strauchschnitt entlang der Bundesstraße beschäftigt.

Diesen Anhänger rammte der Autofahrer zunächst, danach erfasste er den Arbeiter, der gerade aus dem Betriebsfahrzeug ausgestiegen war. Foto: Barbara Wild

Der Mitarbeiter der Straßenmeister wurde dabei schwer verletzt. Ob er in Lebensgefahr schwebt, ist aktuell nicht bekannt. Der Unfallfahrer aus Weißenburg-Gunzenhausen sei wohl kurzzeitig bewusstlos gewesen, als er den Anhänger rammte. Beide Beteiligten wurden in die Donau-Ries-Klinik in Donauwörth gebracht.

Der Unfall verursachte auf der B2 eine Vollsperrung von 20 Minuten am Vormittag. Danach konnte der Verkehr auf einer Spur vorbeigeleitet werden. Bei dem Einsatz beteiligt waren 26 Einsatzkräfte der Feuerwehren Donauwörth und Nordheim sowie die Polizei Donauwörth.