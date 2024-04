Donauwörth

Parkhaus am Münster bleibt nach Brand gesperrt – Verdächtiger auf freiem Fuß

Das Parkhaus am Münster in Donauwörth bleibt am Dienstag gesperrt.

Plus Das Feuer im Parkhaus am Münster soll ein Brandstifter gelegt haben. Die Auswirkungen der Sperrung sind in der Donauwörther Innenstadt deutlich spürbar.

Von Wolfgang Widemann

Nach dem Brand eines Autos im Parkhaus am Münster in Donauwörth hat die Polizei am Montag einen Tatverdächtigen festgenommen. "Wir gehen von Brandstiftung aus", bestätigt Monika Krawehl, die neue (kommissarische) Leiterin der Kripo Dillingen. Die Auswirkungen des Feuers sind auch am Dienstag noch zu spüren: Das Parkhaus ist weiter gesperrt. Deshalb sind Parkplätze in der Innenstadt absolute Mangelware.

Am Montagmittag stand ein älterer Audi im zweiten Untergeschoss des Parkhauses in Flammen. Ein großes Aufgebot der Feuerwehr rückte an. Das Feuer konnte sich glücklicherweise nicht ausbreiten, obwohl die Tiefgarage gut belegt war. Einen wesentlichen Beitrag dazu leistete die Sprinkleranlage. Hinzu kam, dass der Abstand zum nebenan abstellten Pkw durch eine Betonsäule etwas größer war. Der Stellplatz auf der anderen Seite direkt neben dem Brandauto war nicht belegt.

