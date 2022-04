Donauwörth/Tapfheim

07:00 Uhr

Bilanz des Blitzanhängers auf B16: Polizei kündigt weitere Kontrollen an

Hier wird gerast - auf der B16 zwischen Donauwörth und Tapfheim wird es auch in Zukunft Radarkontrollen geben.

Plus Eine Woche hat die VPI Donauwörth auf der B16 beim Naherholungsgebiet in Riedlingen geblitzt. Die Bilanz bestätigt die Befürchtungen. Was die Polizei jetzt vorhat.

Von Barbara Wild

Die B16 zwischen Tapfheim und Donauwörth hat eine echte Gefahrenstelle. Auf Höhe der Einfahrt zum Naherholungsgebiet Riedlingen queren viele Fußgänger und Radfahrer die Bundesstraße. Deshalb darf man hier 60 Kilometer pro Stunde fahren. Doch es gibt viele Verkehrssünder. Die letzte Blitzaktion der Verkehrspolizei Donauwörth über Ostern hat das noch einmal eindrücklich bestätigt. Deshalb kündigt die Polizei bereits jetzt Folgeaktionen an.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen