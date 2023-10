Donauwörth/Wemding/Otting

10:38 Uhr

Gruppe von Jugendlichen begeht Straftaten in Serie

Die Polizei in Donauwörth ermittelt derzeit intensiv gegen mehrere Jugendliche.

Plus Mehrere Schüler beschäftigen die Polizei intensiv und sorgen für mächtig Ärger. Fälle In Donauwörth, Wemding und Otting.

Von Wolfgang Widemann

Eine kleine Gruppe von Jugendlichen beschäftigt seit ein paar Wochen intensiv die Polizei und sorgt in den betroffenen Orten für einigen Ärger. Die 13- bis 15-Jährigen haben offenbar bereits eine ganze Reihe von Straftaten begangen. Dies geschah nach bisherigen Erkenntnissen in Donauwörth, Wemding und Otting.

Der Gruppe werden unter anderem diverse Diebstähle vorgeworfen. Die Schüler stahlen in den genannten Orten wiederholt Fahrräder - zum Beispiel im Umfeld des Donauwörther Bahnhofs und der Firma Airbus Helicopters - und gaben diesen mit Sprühfarbe sogleich ein neues Aussehen. Einige Ladendiebstähle werden der Gruppe, die dem Vernehmen nach drei bis vier Köpfe zählt, ebenfalls zur Last gelegt. In Otting plünderten die Jugendlichen die Kasse eines landwirtschaftlichen Selbstbedienungsladens.

