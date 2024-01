FC-Bayern-Legende vertritt Kingsley Coman beim Oettinger Fanclub

Ex-Torhüter Raimond Aumann begeistert bei den Red Wood Cats mit Sympathie und Witz. Dennoch sind die Fans enttäuscht über das Fehlen des verletzten Franzosen.

Es will einfach nicht klappen zwischen FC Bayern-Profi Kingsley Coman und dem FCB-Fanclub Red Wood Cats Otting. Die Freude war riesengroß als die Ottinger erfuhren, dass sie im Rahmen der jährlichen Fanclub-Besuche Kingsley Coman empfangen dürfen. Doch ein plötzlicher Wintereinbruch veranlasste bereits im Dezember die Münchner zur Absage aller Fanclub-Termine. Eine große Enttäuschung für die Bayern-Anhänger, war doch schon alles vorbereitet für den Stargast. Kurzerhand wurden 300 Paar Weißwürste und 300 Paar Wiener an die Mitglieder verschenkt. Am Sonntag dann der zweite Anlauf. Doch am Ende war es nicht Kingsley Coman, der auf der Bühne in der Fünfstettener Mehrzweckhalle Platz nahm, sondern FC-Bayern-Legende Raimond Aumann.

Der Grund: Coman verletzte sich tags zuvor beim Auswärtsspiel der Bayern in Augsburg. Eine schwere Innenbandverletzung im linken Knie machte einen Ausflug nach Fünfstetten unmöglich. Red-Wood-Cats-Vorsitzender Erhard Witt war während des Spiels am Samstag mit zahlreichen Helferinnen und Helfern gerade dabei, die Halle für den großen Empfang herzurichten. In der vereinsinternen WhatsApp-Gruppe machte die schwere Verletzung Comans schnell die Runde, waren doch rund 40 Mitglieder live im Augsburger Stadion dabei. „Wir waren im ersten Moment am Boden zerstört“, berichtete Witt. Doch bereits um 17.31 Uhr, also rund eine Viertelstunde nach Spielende in Augsburg, erhielt Witt den Anruf der Bayern-Verantwortlichen, dass eine FC-Bayern-Legende Kingsley Coman als Stargast vertreten wird. Raimond Aumann, von 1982 bis 1994 Torwart beim deutschen Rekordmeister, sprang in die Bresche und gab sein Bestes, den rund 700 angemeldeten Fans einen schönen Sonntagmittag zu bescheren.

Raimond Aumann gibt sich bei den Red Wood Cats sympathisch und gut gelaunt

Sympathisch, locker und gut gelaunt kam der Weltmeister von 1990 in Fünfstetten an. „Ich bin zwar nicht der Coman, aber ich bin wenigstens aus der Nähe“, witzelte der gebürtige Augsburger. Nach seiner erfolgreichen Torhüterkarriere beim FC Bayern mit sechs Meistertiteln und zwei Triumphen im DFB-Pokal leitete Aumann 27 Jahre lang die Fanklub-Direktion beim FC Bayern. „Für mich sind solche Besuche eine Herzensangelegenheit, denn die Fans sind die Basis dieses erfolgreichen Vereins“, erklärte Aumann.

Im Stile eines Vollprofis erledigte Aumann das vorgesehene Programm. Den Einträgen in die Goldenen Bücher der Gemeinden Fünfstetten und Otting folgte der feierliche Einzug, unter der musikalischen Begleitung des Musikvereins Fünfstetten, in die gut gefüllte Festhalle. Erhard Witt stellte allen Fans kurz die wichtigsten Fakten der Vita Aumanns vor und freute sich über den spontanen Besuch des ehemaligen Torhüters. „Wir sind froh über Dein Kommen und dass wir die Veranstaltung nicht noch ein zweites Mal absagen müssen“, so Witt. Nach einer Schweigeminute für Franz Beckenbauer, der Aumanns Trainer bei der Meisterschaft 1994 und dem WM-Sieg 1990 war, gab es ein zünftiges Weißwurstfrühstück. Standesgemäß gönnte sich Aumann ein Weißbier dazu. „Das ist der Vorteil eines ehemaligen Spielers, der darf auch mal ein Bier trinken“, lachte Aumann und stellte wenig später sein Geschick beim Bieranzapfen unter Beweis. Nur einen Schlag benötigte Aumann und kommentierte seine Glanzleistung mit einem kurzen „I bin a Hund, was?!“

Name und Gesicht Kingsley Comans ist allgegenwärtig

Zwar gab sich Aumann alle Mühe, doch der Name Coman war in der Halle allgegenwärtig. Auf den Preislisten war noch das Konterfei des Flügelflitzers zu sehen, über der Bühne hang ein großes Plakat mit den Worten „Bonjour Kingsley“ und auch bei den Gastgeschenken waren die Ottinger natürlich auf den Besuch des Franzosen vorbereitet. Für den jungen Familienvater hatten die Red Wood Cats ein Laufrad besorgt und auch die Fanjacke war mit Comans Rückennummer 11 versehen. Doch auch Aumann bekam eine eigene Jacke. Im Gegenzug hatte er, neben eines von der gesamten Mannschaft signierten Bayern-Trikots, noch ein Versprechen dabei. „Ich werde dafür sorgen, dass alle hier anwesenden Kinder eine von Kingsley unterschriebene Autogrammkarte bekommen“, so Aumann. Er selbst stand anschließend geduldig für Fragen, Fotos und Autogramme zur Verfügung und wurde von den Red Wood Cats als Ehrenmitglied aufgenommen.

Besonders für die jungen Fans, wäre ein Besuch Comans natürlich deutlich spannender geworden, ist der 60-jährige Aumann doch nur den älteren Fans ein Begriff. „Auf einer Skala von eins bis zehn liegt meine Enttäuschung bei 7,5“ verriet die 15-jährige Maike Rößle aus Oberndorf. Ihre gleichaltrige Freundin Sara Eisenwinter aus Buchdorf gab zu: „Wir mussten erst einmal googeln, wer das ist.“ Dennoch seien sie trotzdem nach Fünfstetten gekommen und fanden den Auftritt Aumanns „recht sympathisch“. Manuel Tausend, Vorsitzender des FC Bayern-Fanclubs „Red-White Glammhogga“ aus Gablingen (Landkreis Augsburg) fühlte mit seinen Vorstandskollegen aus Otting mit. „So etwas ist das Schlimmste, das dir als Organisator vor so einer Veranstaltung passieren kann.“ Dennoch war für Tausend und seine Kollegen klar, dass sie trotz Comans Ausfalls die Veranstaltung des befreundeten Fanclubs besuchen werden. Und so durften die Red Wood Cats über zweieinhalb Stunden mit einer Bayern-Legende verbringen und blieben nicht wieder auf ihren Weißwürsten sitzen.