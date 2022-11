Harburg

CSU-Jubiläum in Harburg: Finanzminister teilt kräftig gegen die Ampel aus

Plus 75 Jahre Bestehen feiert die CSU-Harburg und hat sich erneut einen prominenten Politiker geangelt. Finanzminister Albert Füracker bezeichnet Ampel-Politik als "Dilettantismus" .

Am Wochenende feierte der CSU-Ortsverband Harburg seinen 75. Geburtstag – coronabedingt zwei Jahre später als geplant. Dem Anlass angemessen ist es dem Vorsitzenden Wolfgang Stolz mit Unterstützung des Landtagsabgeordneten Wolfgang Fackler wieder einmal gelungen, einen politischen „Promi“ in die Burgstadt zu holen. Bayerns Finanzminister Albert Füracker war am Wochenende in die Wörnitzhalle gekommen, um die Festrede zu halten und kräftig gegen die Ampelregierung in Berlin auszuteilen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

