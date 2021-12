Mit bandagiertem Arm schweren Unfall bei Harburg verursacht

Zwei Verletzte und Schaden in Höhe von über 15.000 Euro ist die Bilanz eines Unfalls auf der B25 bei Harburg. Der Unfallfahrer hatte einen bandagiertem Arm.

Ein schwerer Unfall ist am Dienstagabend auf der B25 bei Harburg passiert. Dabei war nicht nur das Wetter Ursache für einen heftigen Zusammenstoß zweier Autos, sondern auch der Leichtsinn eines 57-jährigen Fahrer aus dem Landkreis Aichach-Friedberg.

Der Mann war gegen 20 Uhr die Harburger Auffahrtspur zur Bundesstraße 25 in Fahrtrichtung Nördlingen entlanggefahren. Allerdings war er in der 90-Grad-Kurve viel zu schnell - und das bei leichter Straßenglätte. Sein PS-starker BMW brach etwa 30 Meter durch das Gebüsch des Grünstreifens und krachte anschließend nahezu frontal in den auf der B25 entgegenkommenden Wagen eines 59-jährigen Harburgers.

Wirtschaftlicher Totalschaden bei Unfall nahe B25 bei Harburg

Dessen Wagen kam durch den heftigen Aufprall nach links von der Fahrbahn ab und schleuderte auf den parallel zur Bundesstraße verlaufenden Radweg. Hier herrschte zum Unfallzeitpunkt glücklicherweise kein Verkehr. Beide Unfallbeteiligte mussten mittels Rettungswagen in die Donau-Ries-Klinik nach Donauwörth gebracht werden. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Am Auto des Unfallverursachers entstand laut Polizei Donauwörth wirtschaftlicher Totalschaden. Die Schadenshöhe wird auf mindestens 15.000 Euro geschätzt. 30 Einsatzkräfte der Feuerwehr Harburg waren vor Ort. Diese mussten auch feststellen, dass der Fahrer sich leichtfertig hinters Steuer gesetzt hatte, obwohl er einen bandagierten Arm hatte und diesen in einer Schlinge trug.

Jetzt muss sich der 57-Jährige nicht nur wegen des Verdachts auf fahrlässige Körperverletzung verantworten, sondern auch mit einer Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge körperlicher Mängel rechnen. Die juristische Bewertung obliegt nun der zuständigen Staatsanwaltschaft. (AZ)