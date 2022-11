Zugausfälle nach Fehlstart bei Go-Ahead treffen Harburg am stärksten

Plus Die Übernahme von Zugstrecken in Bayern durch Go-Ahead verläuft auch im Donau-Ries-Kreis holprig. Eine Kommune trifft es besonders stark.

Am neuen Harburger Bahnhaltepunkt fahren die Züge aktuell nur durch. Noch ist er nicht fertig. Bis zur Umstellung des Fahrplans am 11. Dezember, und damit einhergehend die Übernahme der Strecke durch Go-Ahead, sollen die Bauarbeiten beendet sein. Doch wie oft dort Züge halten werden, ist fraglich. Denn das Eisenbahnunternehmen hat angekündigt, dass auf der Strecke Donauwörth - Aalen zunächst auf einen Schienenersatzverkehr ausgewichen werden muss, da Lokführer fehlen. Ein Sprecher des Unternehmens hat jedoch angekündigt, dass wenigstens teilweise Züge fahren sollen.