Verkehrschaos in und um Donauwörth nach Unfall auf der B2

Auf der B2 bei Kaisheim ereignet sich am frühen Dienstagabend ein Unfall. Die Auswirkungen sind enorm.

Durch einen Unfall auf der B2 bei Kaisheim ist am frühen Dienstagabend der Verkehr in und um Donauwörth weitgehend zum Stillstand gekommen. Es bildeten sich kilometerlange Staus.

Staus in und um Donauwörth: Unglück auf der B2 ist Ursache

Die Ursache dafür lag bei einem nicht alltäglichen Unglück auf der Bundesstraße im Bereich der Anschlussstelle Kaisheim-Süd. Dort erlitt nach Angaben der Polizei ein Autofahrer, der in Richtung Kaisheim unterwegs war und von der B2 abfahren wollte, um etwa 17.20 Uhr einen Hustenanfall. Der war offenbar so heftig, dass der 67-Jährige die Kontrolle über den Wagen verlor, nach links geriet und frontal mit einem entgegenkommenden Pkw zusammenstieß. Den steuerte ein 65-Jähriger.

Die Folgen der recht heftigen Kollision waren für die beiden Beteiligten glücklicherweise relativ glimpflich. Während der Verursacher nach ersten Erkenntnissen unversehrt blieb, verletzte sich der 65-Jährige leicht. Er erlitt eine Schnittwunde am Arm. Der Sachschaden an den Autos summiert sich groben Schätzungen der Polizei auf circa 25.000 Euro.

Es dauerte bis gegen 18.45 Uhr, ehe die Fahrzeug abgeschleppt waren. Bis dahin konnte der Verkehr nur wechselweise an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Dadurch bildeten sich auf der B2 in beiden Richtungen lange Staus. Aufgrund des Feierabendverkehrs reichte die Fahrzeugschlange bis nach Donauwörth in die Stadt zurück, wodurch auch dort bald Stillstand herrschte.

Eigentlich erfolgt wegen einer Baustelle eine Umleitung über die B2

Die Tatsache, dass die B25 derzeit zwischen Donauwörth und Ebermergen wegen einer Baustelle gesperrt ist und die offizielle Umleitung über die B2 in/aus Richtung Monheim erfolgt, dürfte die Situation verschärft haben. Der Rückstau auf der B2 reichte bis über den Schellenberg in den Bereich Nordheim/Bäumenheim zurück und löste sich erst allmählich auf.