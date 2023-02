AfD-Politiker Ulrich Singer tritt nicht mehr im Wahlkreis Donau-Ries an

Die AfD hat ihre Direktkandidaten für die Wahl zum Landtag und Bezirkstag aufgestellt. Ulrich Singer ist nicht dabei.

Die Parteien bringen sich für die Landtagswahl am 5. Oktober in Bayern in Position. Auch bei der AfD wurden jetzt die Direktkandidaten bestimmt. Doch es ist überraschenderweise nicht mehr der bisherige Landtagsabgeordnete Ulrich Singer aus Donauwörth. Markus Striedl aus Augsburg wird den Wahlkreis Donau-Ries abdecken, wie der Kreisverband der AfD mitteilt. Das Konstrukt hat durchaus strategische Gründe.

Seit 2018 sitzt Singer im Landtag. Er ist Rechtsanwalt in Wemding und wohnt aktuell in Donauwörth. Er sitzt im Kreistag Donau-Ries, kandidierte 2020 als Landrat. Seit Oktober 2021 hat er das Amt des Fraktionschefs der AfD im Landtag inne. Dass er nicht mehr für den Wahlkreis Donau-Ries antritt, habe taktische Gründe, wie er es selbst formuliert. Er habe sich als Direktkandidat für den Wahlkreis Dillingen-Lauingen aufstellen lassen, weil er dort auf mehr Stimmen für seine Partei hoffe. "Dort gibt es mehr Zustimmung für die AfD und auch an sich mehr Stimmberechtigte", sagt Singer. Im Landkreis Donau-Ries will er dennoch Zweitstimmenwahlkampf betreiben. Er setze auf seine Bekanntheit im Landkreis. Bei der Kommunalwahl 2021 erreichte die AfD zehn Prozent.

AfD-Landtagsabgeordneter Ulrich Singer mit den Kandidaten Marco Fänger (Bezirkstag) und Markus Striedl (Landtag, von links). Foto: Sascha Hörr

Markus Striedl stammt aus Augsburg, hat aber wohl einige Jahre in Tapfheim gearbeitet. Er versprach bei seiner Wahl im Januar seiner Partei ein gutes Ergebnis. Der Logistikmeister will für den Wiedereinstieg in die Atomenergie, einen Stopp der Einwanderung und für eine Steuerentlastung des Mittelstandes werben.

Donauwörther tritt für die AfD bei der Bezirkstagswahl an

Marco Fänger, Teamleiter im Materialmanagement, wurde für den Bezirkstag nominiert. Am 5. Oktober findet auch hier die Wahl statt. Er stammt aus Donauwörth. Dort möchte er sich für Jugendarbeit und Heimatpflege einsetzen. (mit pm)

