Bundespräsidentenwahl: Abgeordnete aus dem Donau-Ries waren mit dabei

Die Abgeordneten Ulrich Lange, Wolfgang Fackler und Christoph Schmid haben in Berlin gewählt. Was sie dem neuen, alten Bundespräsidenten mit auf den Weg geben.

Zur Wahl des Bundespräsidenten fand am Sonntag in Berlin die 17. Bundesversammlung statt. Mit 1472 Mitgliedern, die sich zur Hälfte aus den Abgeordneten des Deutschen Bundestags und zur Hälfte aus von den Landtagen benannten Delegierten zusammen setzten, fand die Wahl in diesem Jahr unter Pandemiebedingungen mit besonderem Hygiene- und Logistikkonzept statt. Auch aus unserem Wahlkreis waren drei Abgeordnete bei der Wahl des Bundespräsidenten dabei.

Für Ulrich Lange (Mitglied des Bundestags), den CSU-Abgeordneten für Donau-Ries, Dillingen und den nördlichen Landkreis Aichach-Friedberg, war es bereits die vierte Bundespräsidentenwahl. Dazu der Abgeordnete: "Für mich ist es jedes Mal wieder eine besondere Ehre, die mich mit großem Stolz erfüllt, als Teil dieser besonderen demokratischen Institution unser Staatsoberhaupt wählen zu dürfen.“

Abgeordnete aus dem Wahlkreis Donau-Ries bei der Bundesversammlung

Mit CSU-Landtagsabgeordnetem Wolfgang Fackler sowie den SPD-Bundestagabgeordneten Christoph Schmid waren zwei weitere Abgeordnete aus dem Wahlkreis Teil der Bundesversammlung. Am Rande der Veranstaltung fand sich somit auch die Gelegenheit für ein kurzes Gespräch von Lange, Fackler und Schmid zu aktuellen Themen in der Region.

Mit der erfolgreichen Wiederwahl von Frank-Walter Steinmeier endete die Bundesversammlung bereits nach einem Wahlgang am Sonntagnachmittag. Ulrich Lange erklärt hierzu: "Ich wünsche Herrn Dr. Steinmeier viel Erfolg und Gottes Segen bei seiner Amtsführung. Besonders in diesen schwierigen Zeiten kommt unserem Staatsoberhaupt eine besondere Verantwortung zu – es gilt mehr denn je die Menschen in unserem Land zu einen und zusammenzuführen. Dieser Aufgabemuss sich der Bundespräsident nun stellen.“

Christoph Schmid erklärte auf Anfrage unserer Redaktion, er wünsche Frank-Walter Steinmeier, dass dieser auf seine nach der Wahl gehaltenen Rede aufbauen könne. "Möge er die Ziele, die er sich selbst gesteckt hat, verwirklichen können."

Und Wolfgang Fackler sagt: "Mir liegt vor allem daran, dass unser Bundespräsident sich für unsere Gesellschaft einsetzt und sie zusammenführt und gerade auch in Corona-Zeiten Signale in Richtung Solidarität senden kann. Und in geopolitischen Fragen soll er eine Richtung vorgeben - vielleicht etwas deutlicher, als wir es von unserer Bundesregierung derzeit erleben." (wüb/AZ)