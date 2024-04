Landkreis Donau-Ries

18:00 Uhr

Im Landkreis Donau-Ries gibt es bald deutlich mehr Polizisten

Plus Die Zahl der Polizisten in Nordschwaben soll bis 2025 deutlich steigen. Die Kripo in Dillingen wird um fast 50 Prozent vergrößert. Das sind die Zahlen.

Von Wolfgang Widemann

Die Arbeitsbelastung der Polizei in Nordschwaben ist insgesamt gesehen hoch. Zu diesem Ergebnis kommt eine Bewertung, die bayernweit erfolgte. Deshalb werden die Stellen im Freistaat neu verteilt. Dabei sind auch die Bevölkerungsentwicklung und die Fläche maßgebliche Faktoren. Deshalb soll nun das Personal in fast allen Dienststellen der Region aufgestockt werden. Über die Details informierte Martin Wilhelm, Chef des Polizeipräsidiums Schwaben Nord, am Donnerstag die Öffentlichkeit. Das größte Plus verzeichnet demnach die Kriminalpolizei in Dillingen, die auch für den Donau-Ries-Kreis zuständig ist.

Bislang verfügt die Kripo Dillingen über 35 Planstellen. Künftig sind es 52, was einer Steigerung um fast 50 Prozent entspricht. In diesem Zusammenhang werden, so gab Wilhelm bekannt, zwei neue Kommissariate installiert: Das Kommissariat (K)4, das für die Rauschgiftkriminalität zuständig sein wird, und das K5, das den Schwerpunkt Staatsschutz haben wird. Um den Bereich Drogen kümmert sich bisher eine vierköpfige Arbeitsgruppe, um den Staatsschutz einzelne Beamte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen