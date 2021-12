Landkreis Donau-Ries/Dillingen

vor 46 Min.

Impffälschungen: Fast täglich werden im Donau-Ries-Kreis neue Fälle bekannt

Plus Ein 39-jähriger Donauwörther wurde ertappt, als er sich mit einer Kundin zur Übergabe traf, um einen gefälschten Eintrag in den Impfpass vorzubereiten.

Von Barbara Würmseher

Mit der Corona-Pandemie eröffnen sich auch neue Betätigungsfelder für Kriminelle. Ganz aktuell geht es beispielsweise um Fälle von gefälschten Einträge in Impfausweisen, wie sie auch die Polizei in unserer Region zunehmend registriert. Rechtsbrecher versprechen sich lukrative Einnahmequellen davon, dass sie nachgemachte Klebeetiketten anfertigen, die den Chargen-Aufklebern der Impffläschchen täuschend ähnlich sind. Dazu fertigen sie falsche Stempel von Impfzentren an. Nahezu täglich werden neue Fälschungen bekannt, wie der Dillinger Kripochef Michael Lechner auf Anfrage unserer Redaktion sagt: "Die Fälle reißen nicht ab." Erst am Donnerstag flogen wieder eine Impffälschung in Monheim und drei im Landkreis Dillingen auf.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen