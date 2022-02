Impfpflicht ausgesetzt: Unverständnis, aber auch Entspannung im Landkreis

Plus Die Rolle rückwärts von Ministerpräsident Söder bei der Impfpflicht für Pflegende wird in Einrichtungen im Kreis Donau-Ries unterschiedlich aufgenommen.

Günter Schwendner tut sich etwas schwer mit der neuen Ankündigung aus München. Genauer gesagt mit Ministerpräsident Markus Söders "Rolle rückwärts", was die Haltung zur Impfpflicht für Mitarbeitende im Gesundheitsbereich angeht. Söder will jene Spezial-Impfpflicht im Freistaat bis auf Weiteres aussetzen – und stattdessen auf eine allgemeine Impfpflicht zur Bekämpfung des Coronavirus setzen. "Ich habe das noch nicht ganz verstanden – es handelt sich um ein Bundesgesetz. Wie kann Bayern da einen Alleingang machen?", fragt Schwendner, der Geschäftsführer der Lebenshilfe Donau-Ries ist, die im Landkreis 650 Menschen beschäftigt.