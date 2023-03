Klinik-Reform könnte im Landkreis Donau-Ries Hunderte Stellen kosten

Plus Die geplante Krankenhausreform von Minister Lauterbach sorgt für Kopfschütteln bei den Verantwortlichen der Häuser im Donau-Ries-Kreis. Was passieren könnte.

Manchmal muss es schnell gehen, manchmal geht es um Leben und Tod. Herzinfarkt. Schlaganfall. Oder was an plötzlichen Hiobsbotschaften sonst noch auf einen lauern mag. Umso beruhigender ist es dann, wenn das nächste Krankenhaus nicht weit weg ist und es der Patient und die Angehörigen bestenfalls noch kennen. Doch auch die Krankenhaus-Landschaft im Kreis Donau-Ries steht dieser Tage vor einem riesigen Fragezeichen. Die angedachte Krankenhausreform von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach ( SPD) könnte schier desaströse Auswirkungen auf die Kliniken des kreiseigenen gemeinsamen Kommunalunternehmens (gkU) haben, betont dessen Vorstandsvorsitzender Jürgen Busse.