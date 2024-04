Landkreis Donau-Ries

Polizei ist bei Aktionstag verstärkt in der Region präsent

Plus Die Polizei führt in der Region am Mittwoch zahlreiche Kontrollen durch. Auf der B2 bei Donauwörth kommen einige Verstöße zutage.

Von Wolfgang Widemann

Die Wahrscheinlichkeit, auf Polizisten zu treffen, war am Mittwoch in der Gegend deutlich höher als sonst. An einem überregionalen Aktionstag der Polizei "zur Bekämpfung von Straftaten im öffentlichen Raum" nahmen auch die hiesigen Inspektionen teil. Die zeigten mit Zusatzkräften an vielen Stellen Präsenz und kontrollierten Personen sowie Fahrzeuge.

In Donauwörth waren nach Auskunft von Benjamin Dannemann, Leiter der örtlichen Polizeiinspektion, Beamtinnen und Beamte schwerpunktmäßig im Bereich des Bahnhofs, des Einkaufszentrums "Donaumeile" und des Schulzentrums an der Neudegger Allee unterwegs. Mit dabei waren Kräfte der Bundespolizei (auf den Bahnanlagen) und der Einsatzhundertschaft aus Augsburg. Fußstreifen liefen in Monheim und Wemding umher. Auch der Verkehr wurde laut Dannemann verstärkt überwacht. Die Polizei setzte eine Laserpistole zur Geschwindigkeitsüberwachung auf der Küsterfeldstraße an der Gebrüder-Röls-Schule in Riedlingen ein.

