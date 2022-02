Monheim

vor 35 Min.

Todesdrohungen in Spielothek in Monheim: Mann wird verurteilt

Vorfälle in einer Spielothek in Monheim waren nun der Anlass für eine Gerichtsverhandlung in Augsburg.

Plus Abstechen, aufschlitzen, umbringen: Monteur wird zu einer Bewährungsfreiheitsstrafe verurteilt. Er hatte Menschen in Monheim in Angst und Schrecken versetzt.

Von Michael Siegel

Er werde sie abstechen, ihnen die Kehle aufschlitzen, er habe Kontakte zur Russenmafia: Mit schlimmsten Bedrohungen und Beschimpfungen hat ein 39-Jähriger im vergangenen August in Monheim Personal und Besucher einer Spielothek in Angst und Schrecken versetzt. Und er widersetzte sich zahlreichen Polizeibeamten, die den erheblich alkoholisierten Monteur festnahmen, um ihn ins Krankenhaus und aufs Revier zu bringen. Nach einem halben Jahr im Untersuchungsgefängnis wurde der Mann ("Ich hatte einen Blackout") jetzt vom Schöffengericht des Augsburger Amtsgerichts unter anderem wegen räuberischer Erpressung zu zwei Jahren Freiheitsstrafe, ausgesetzt zur Bewährung, verurteilt.

