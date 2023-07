Bürger sind gegen die Schließung des Bahndurchlasses bei Nordheim

In kürzester Zeit sammelte der Bürgerverein Nordheim 666 Unterschriften und 540 Einwendungen. Donauwörths Oberbürgermeister sichert seine Unterstützung zu.

Unter Federführung des Bürgervereins Nordheim sowie des Stadtrats Stefan Loh fand mit Hilfe der Nordheimer Vereinsgemeinschaft und zahlreicher Unterstützer aus den Stadtteilen Auchsesheim und Zusum, Riedlingen, der Kernstadt, den Gemeinden Asbach-Bäumenheim, Mertingen und Genderkingen, eine Unterschriftenaktion gegen die geplante Schließung des barrierefreien Durchlasses der Bahnlinie in Nordheim statt. Die Aktion soll dazu beitragen, dass die Unterführung erhalten bleibt und weiterhin von Fußgängern und Radlern, Familien, Kindern und älteren Menschen genutzt werden kann.

Die Unterführung ist seit Jahrzehnten eine wichtige Verbindung zwischen den Stadtteilen und wird von vielen Fußgängerinnen und Fußgängern genutzt, insbesondere von Schülern, Kindern, älteren Menschen und Menschen mit Behinderungen. Neben dem Stadteil Auchsesheim wird durch die Unterführung auch der Radweg als wichtige Verbindung in die Innenstadt nach Donauwörth und Asbach-Bäumenheim und Mertingen angebunden.

Bahndurchlass: Völliges Unverständnis bei den Teilnehmern der Aktion

Innerhalb kürzester Zeit wurden 666 Unterschriften sowie 540 formelle Einwendungen im Rahmen eines Planfeststellungsverfahrens gegen das Vorhaben gesammelt. „Es kann nicht sein, dass der vielfach verkehrsbelastete Stadtteil Nordheim hier wieder einen Rückschlag erleidet“, so Josef Gatterer, Vorsitzender des Bürgervereins.

„Familien mit Kindern, Radfahrer und Fußgänger würden durch die Schließung gezwungen, wieder die viel befahrene Rainer Straße in Nordheim als direkte Verbindung nach Donauwörth zu nutzen. „Einen vorhandenen barriere- und autofreien Weg in die Innenstadt auf diese Weise den Bürgern zu verbauen, kann in keiner Weise nachvollzogen werden“, erklärte Stadtrat Stefan Loh.

Insbesondere auch für die Anbindung der Turnhalle und der Sportlerinnen und Sportler hat der Durchlass enorme Bedeutung. Über diesen zentralen Durchlass kreuzen Radfahrer wie Fußgänger aus Auchsesheim und den umliegenden Gemeinden. Auch als Verbindung zum Kindergarten Auchsesheim spielt der Durchlass eine wichtige Rolle.

Oberbürgermeister Sorré sicherte den Bürgern die Unterstützung der Stadt zu

Bei der Übergabe der Unterschriften sicherte Oberbürgermeister Sorré den Nordheimer Vertretern zu, dass die Stadt sich bislang gegen die Schließung eingesetzt hat und auch weiterhin für den Erhalt kämpfen wird. „Als Unterstützung und als eindeutiges Zeichen an die Deutsche Bahn, dass sich die Donawuörther das nicht einfach so gefallen lassen, ist die Unterschriftenaktion ein tolles Zeichen für bürgerschaftliches Engagement“, so Oberbürgermeister Jürgen Sorré.

Der Bürgerverein Nordheim fordert die Verantwortlichen der Deutschen Bahn auf, die Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger ernst zu nehmen und sich für den Erhalt der Unterführung einzusetzen. Die Schließung würde die Lebensqualität der betroffenen Bürgerinnen und Bürger in Nordheim erheblich beeinträchtigen und zu einer unnötigen weiteren Gefährdung und Belastung der Fußgänger und Radfahrer führen. "Somit kann und wird die Schließung keinesfalls hingenommen werden", so Gatterer. (AZ)