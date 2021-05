Fußball

19.05.2021

Das sagen die Fußballer in der Region zum Saison-Abbruch

Dennis Gail, hier am Ball gegen den FC Donauried, steigt mit seinem SC Tapfheim wieder in die A-Klasse auf.

Plus Die Corona-Saison 2019/21 ist zu Ende, sie wird in Erinnerung bleiben. Über wohl ewige Rekorde, gedämpfte Freude, Klagen und einen Aufsteiger mit acht absolvierten Partien.

Von Christof Paulus und Thomas Unflath und Daniel Weigl

20 Monate am Stück Tabellenführer in der gleichen Liga. Eigentlich geht das gar nicht. Nachmachen wird dem TSV Wemding das ziemlich sicher niemand mehr. Lange musste der Verein auf die lang ersehnte Meisterschaft in der Kreisklasse warten. Erst jetzt gibt es Gewissheit: Der Bayerische Fußball-Verband hat die Saison abgebrochen. So richtig knallen die Korken aber nicht im Wemding – und auch andernorts werden die Aufstiegsfeiern höchstens nachgeholt, wenn es irgendwann wieder geht.

