Kreispokal Donau: Zwei Siege für Wemding in Runde zwei

Im Kreispokal Donau kommt das Aus für Otting, Buchdorf, Donaumünster und Marxheim in der zweiten Runde. Riedlingen schafft es kampflos in die dritte Runde.

Am Sonntag trugen die Mannschaften im Kreis Donau ihre zweite Runde im Kreispokal aus. Etwas überraschend noch dabei ist A-Klassist Gundelsheim.

SV Otting - SpVgg Deiningen 1:3

Nach einem Freilos in der ersten Runde musste Otting gegen Deiningen eine Heimniederlage hinnehmen. Die Gäste gingen nach zehn Minuten in Führung und legten in der zweiten Halbzeit nach. Erst in der Schlussminute gelang Daniel Roßkopf der Ehrentreffer zum 1:3.

SC Nähermemmingen-Baldingen – SG TSV Wolferstadt / TSV Wemding II 1:5

Gegen den A-Klassisten aus dem Ries ließ die neu zusammengestellte SG nichts anbrennen. In seinem ersten Pflichtspiel ging Wolferstadt/ Wemding ach 33 Minuten durch Daniel Haller in Führung. Das Team aus der Kreisklasse erhöhte in der weiten Halbzeit standesgemäß durch zwei Treffer von Thomas Reicherzer auf 0:3. Nach dem 1:3-Anschlusstor der Gastgeber trafen Kevin und abermals Thomas Reicherzer zum Endstand.

SG TSV Gundelsheim / FC Weilheim-Rehau – SG FSV Buchdorf /Daiting 3:1

In der Schlussphase drehten die Gastgeber das Spiel gegen die klassenhöheren Buchdorfer. Die Gäste waren durch Nikolai Kastner in der 60. Minuten in Führung gegangen, nach 82 Minuten fiel der Ausgleich durch Tim Aurnhammer. In der Schlussphase war es dann Jonas Meusel, der zum Matchwinner wurde: Mit einem Doppelpack schoss er Gundelsheim/Weilheim-Rehau in die dritte Runde.

SC Wallerstein – TSV Wemding 1:5

Auch die eigenständige erste Mannschaft des TSV Wemding schaffte, wie die Reserve als Teil der SG Wolferstadt/Wemding, klar den Einzug in die nächste Runde. Gegen den zwei Klassen tiefer spielenden SC Wallerstein stand es jedoch lange Unentschieden: Kurz nach dem Führungstreffer durch Manuel Fensterer in der 15. Minute glichen die Gastgeber aus. Erst in der zweiten Halbzeit, nach Toren von erneut Fensterer in der 49., Chris Luderschmid in der 59., Cedric Schweiger in der 77. und Dario Morena in der 88. Minute, zeigten die Wemdinger ihre klare Überlegenheit.

SV Ehingen-Ortlfingen – SV Donaumünster-Erlingshofen 2:0

SC Mörslingen – SpVgg Riedlingen 0:2

FC Marxheim / Gansheim – SG Alerheim 0:2

Nach Sportgerichtsurteilen ziehen Ehingen-Ortlfingen, Riedlingen und Alerheim kampflos in die nächste Runde ein.

Freilos: FC Mertingen

Die nächste Runde steigt bereits am Mittwoch. 32 Teams sind noch im Wettbewerb, davon fünf aus dem südlichen und östlichen Landkreis Donau-Ries. Die SG Gundelsheim/Weilheim-Rehau hat den FSV Reimlingen zu Gast, die SG Wolferstadt/Wemding den SV Holzkirchen. Auswärts müssen Mertingen, Wemding und Riedlingen ran: der FCM bei Türk Gücü Lauingen, Wemding in Ederheim und Riedlingen in Mönchsdeggingen. Anstoß ist bei allen Partien um 18.30 Uhr.