vor 18 Min.

So oft rollt der Ball an diesem Wochenende

Die Kreismeisterschaften der Junioren starten. In welcher Halle wann was geboten ist und wer sich jeweils für die Finalturniere qualifiziert

Am Samstag finden die Vorrundenturniere im Rahmen der Futsal-Kreismeisterschaften für A-Junioren statt. In der Stadthalle Wemding sind am Start: (SG) TSV Wemding, JFG Nordries Marktoffingen, (SG) SV Schwörsheim-Munningen, JFG Riesrand Nord Oettingen, JFG Wörnitz-Kicker Donau-Ries, (SG) SC Tapfheim 2 und der SC Nähermemmingen-Baldingen. Beginn ist um 13.30 Uhr.

In der Schmutterhalle Bäumenheim geht es los um 14 Uhr mit folgenden sieben Teams: (SG) SV Eggelstetten, JFG Region Harburg, JFG Jura Nordschwaben, (SG) SpVgg Ederheim, (SG) FSV Buchdorf-Kaisheim, (SG) SC Tapfheim und die (SG) SpVgg Riedlingen. Die Plätze eins bis drei jeder Gruppe berechtigen zur Teilnahme am Endturnier am 22. Dezember in der Neudegger Halle in Donauwörth.

Die B-Junioren starten ebenfalls am Samstag. In Bäumenheim findet das Vorrundenturnier der Gruppe zwei mit folgenden fünf Mannschaften statt: (SG) TSV Bäumenheim, (SG) FSV Buchdorf, JFG Region Harburg, (SG) SV Wörnitzstein-Berg und JFG Jura Nordschwaben. Beginn ist um zehn Uhr. Die ersten beiden Mannschaften qualifizieren sich für das Endturnier am 5. Januar in der Stauferhalle in Donauwörth

Bei den C-Junioren finden zwei Vorrundenturniere statt: Die Gruppe eins (SG VfB Oberndorf, SV Wörnitzstein-Berg 2, SG SpVgg Altisheim-Leitheim, SpVgg Riedlingen, SG SC Tapfheim) spielt am Sonntag ab zehn Uhr in Bäumenheim und die Gruppe vier (SV Wörnitzstein-Berg, TSV Nördlingen 1, JFG Jura Nordschwaben, SG SpVgg Ederheim, SG FSV Buchdorf-Kaisheim) spielt am Samstag ab zehn Uhr in der Neudegger Halle in Donauwörth. Die jeweiligen ersten beiden Teams jeder Gruppe qualifizieren sich für das Endturnier am 5. Januar in der Stauferhalle. Die Stadthalle Wemding ist am Sonntag Austragungsort eines Vorrundenturniers der D-Junioren. Turnierbeginn ist um neun Uhr. Es spielen: (SG) TSV Wemding, JFG Nordries Marktoffingen, JFG Wörnitz-Kicker Donau-Ries, SC Wallerstein/Birkhausen/Munzingen (alle Gruppe drei), (SG) FSV Reimlingen, JFG Riesrand Nord Oettingen, (SG) SV Megesheim, SC Nähermemmingen-Baldingen (alle Gruppe vier). Die Plätze eins und zwei jeder Gruppe berechtigen zur Teilnahme am Endturnier, das am 11. Januar in Harburg stattfindet.

Am Samstag findet ebenfalls in der Stadthalle Wemding ein F-Junioren-Spieletag nach Fair-Play statt. Turnierbeginn ist um neun Uhr mit diesen sechs Vereinen: (SG) TSV Wemding, SG Marktoffingen-Maihingen, Lauber SV, SG Herblingen-Hochaltingen, (SG) TSV Hainsfarth und SC Wallerstein. (jais)

