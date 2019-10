TSV Monheim: Die tolle Moral überwiegt

Plus Trotz knapper 4:5-Pleite bei Ligaprimus Wemding kann der TSV Monheim auch positiv auf das kuriose Spiel blicken. Tabellenführer wechsle dich in der A-Klasse Nord.

Ein wahres Torspektakel bekamen die rund 180 Zuschauer am Sonntag in Wemding zu sehen. Neunmal landete der Ball im Netz, am Ende trennten sich der TSV Wemding und der TSV Monheim mit 5:4. Dabei sah es nicht immer nach einem Sieg für den gastgebenden Tabellenführer der Kreisklasse Nord I aus. Denn mit ihrer ersten Chance gingen die Monheimer durch Dominik Burkhardt in Führung. Doch Wemding schlug zurück und traf gleich viermal binnen 18 Minuten. Der TSV Monheim ließ sich davon nicht beeindrucken: Nach einem Tor noch vor der Halbzeitpause trafen die Jurastädter noch zweimal und glichen somit zum 4:4 aus. „Vor dem Halbzeitpfiff kassieren wir ein dummes Gegentor und danach haben wir das fünfte Tor nicht gemacht. Dadurch hat Monheim Aufwind bekommen“, resümiert Wemdings Sportlicher Leiter Georg Schweiger. Letztendlich sorgte Daniel Haller mit dem Tor zum 5:4 dann aber doch noch für den Sieg aufseiten der Hausherren.

Obwohl Wemding ab der 47. Minute durch eine Gelb-Rote Karte für Suhrob Permatov in Unterzahl spielen und auf einige Stammkräfte verzichten musste, hat Schweiger viel Lob für die kämpfenden Gäste übrig: „Monheim hat nie aufgesteckt und hat uns richtig in Bedrängnis gebracht.“

Spiel gegen TSV Wemding - eine "besondere Herausforderung"

Für Monheims Trainer Klaus Jähnel überwog nach dem Spiel die Freude über die tolle Moral seiner Mannschaft: „Wir hatten schließlich auch zehn Ausfälle durch Krankheit und Verletzungen. Da war das Spiel gegen den Tabellenführer schon eine besondere Herausforderung.“ Deshalb sei es umso erfreulicher, dass sein Team eine solch gute Leistung abrufen konnte. Natürlich habe sich die Monheimer Mannschaft direkt nach dem Spiel über den verlorenen Punkt geärgert, der durchaus möglich war, „aber wir sind zufrieden mit unserer Leistung“, betont Jähnel.

Nun hofft man beim TSV Monheim, die tolle Moral und das gute Auftreten ins nächste Spiel mitnehmen zu können. Das findet bereits am kommenden Donnerstag statt. Am Feiertag ist dann der SV Hausen-Schopflohe zu Gast, der mit nur vier Punkten das Tabellenende ziert. Auf dem Papier ist der TSV Monheim als Tabellenneunter mit zwölf Zählern überlegen. Aber Jähnel weiß auch, „dass wird ein ganz anderes Spiel werden. Dann müssen wir aus der Offensive heraus agieren und nicht aus der Defensive, wie gegen Wemding“. Dennoch lautet das Ziel ganz klar, den Sieg einzufahren. „Wir wollen unbedingt nach der Niederlagenserie (vier Niederlagen, Anmerkung d. Redaktion) wieder drei Punkte holen. Danach haben wir Spielpause und wir wollen in dieser Zeit nicht noch weiter in der Tabelle abrutschen“, so Jähnel.

TSV Wemding und TSV Monheim derzeit ersatzgeschwächt

Was den dezimierten Monheimer Kader angeht, kann der Trainer wieder auf Besserung hoffen: „Es sieht ganz gut aus, der ein oder andere Verletzte sollte bald wieder zurückkommen und die Kranken natürlich auch.“

Auch beim TSV Wemding hofft man auf eine baldige Rückkehr der Verletzten. Sandro Morena etwa ist nach seinem Muskelfaserriss bereits wieder ins Lauftraining eingestiegen. Gegen Mönchsdeggingen am Donnerstag muss das Team von Trainer Karl Schreitmüller aber noch ohne ihn auskommen. Wie in jedem Spiel peilt der TSV hier drei Punkte an, wie Sportlicher Leiter Schweiger sagt, jedoch muss er auch zugeben, „es läuft nicht mehr ganz so rund, wie zu Saisonbeginn“. Zurzeit bekomme man zu viele Gegentore. Gegen Mönchsdeggingen wolle das Wemdinger Team nun wieder defensiv besser stehen.

Tabellenführung in der A-Klasse Nord wechselt wöchentlich

Es geht hoch her in der A-Klasse Nord. In den bisherigen neun Spieltagen gab es bereits fünf verschiedene Tabellenführer, keines der bisherigen Spitzenteams schaffte es aber, auch nur zwei Spieltage lang oben zu bleiben. An der Spitze steht nach dem vergangenen Spieltag die FSG Mündling-Sulzdorf mit 20 Zählern vor der SG Gundelsheim/Weilheim-Rehau, die am Sonntag nicht über ein 1:1 gegen Megesheim hinaus kam und so der FSG den Spitzenrang überlassen musste. An vier Spieltagen an der Spitze stand der BC Huisheim, der derzeit mit 18 Punkten den dritten Platz einnimmt, punktgleich mit dem SV Megesheim, der bereits zweimal die Liga anführte. Ebenfalls in Schlagdistanz auf Rang fünf mit 17 Punkten ist Aufsteiger SV Mauren.

Das ausgeglichene Bild, das die Tabelle wiedergibt, bestätigt auch Hans Demels Eindruck, Trainer beim BC Huisheim: „Das es so ausgeglichen ist, macht es aber auch so interessant. Fünf, sechs Teams sind absolut auf Augenhöhe und man muss jeden Sonntag aufs Neue seine Leistung abrufen. Jeder kann gegen jeden verlieren, das macht es so spannend.“ Doch eine Niederlage falle bei einer dermaßen ausgeglichenen Liga weniger ins Gewicht, wie er erklärt, „das gleicht sich wieder aus, denn auch die anderen verlieren mal“.

BC Huisheim will unter die besten fünf Teams kommen

Obwohl der BC Huisheim bereits die Luft an der Tabellenspitze genießen durfte, ist man beim Verein nicht zwingend auf die Meisterschaft aus. „Das Ziel war, unter die ersten Fünf zu kommen und bis zur Winterpause dort zu bleiben“, sagt der Übungsleiter. Schließlich sei es uninteressant, wenn man in den wenigen Partien zur Frühjahrsrunde weder mit dem Auf- noch mit dem Abstieg noch etwas zu tun habe. „Wenn es um nichts mehr geht, macht es nicht mehr so viel Spaß“, sagt Demel schmunzelnd.

Huisheim hat nun die beiden „schweren Partien“ gegen die beiden Schlusslichter Wallerstein und Marxheim vor sich. Demel warnt davor die beiden zu unterschätzen.

